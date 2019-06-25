III GxP саммит – формируя кадровый резерв фармацевтической отрасли

В КЗЦ Миллениум (г. Ярославль) 3-5 июля состоится III Всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием

GxP-саммит – событие международного масштаба, где проходит финал профессионального конкурса для российских, иностранных студентов и аспирантов, обучающихся специальностям в области фармацевтики и биотехнологий.

Участники саммита проходят предварительный отбор представляя презентации своих проектов или стартапов. В рамках саммита проводится финал конкурса, в ходе выполнения заданий и решения ситуационных задач участники набирают баллы. По итогам конкурса победителям вручаются ценные призы и денежные сертификаты.

Миссия саммита – выявление и целевая поддержка молодых, амбициозных и талантливых представителей фармацевтической отрасли, знакомство с передовыми производственными площадками и технологиями.

Организатором саммита является Благотворительный фонд духовной культуры и образования «Путеводная звезда», со-организатором – компания «Деловая Столица».

Саммит поддерживают Минпромторг России, Правительство Ярославской области и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик».

В рамках подготовки и организации саммита Фонд сотрудничает с ведущими ВУЗами России (Сеченовский университет, СПХФУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, РУДН).

Партнерами саммита являются крупнейшие фармацевтические компании. Партнеры саммита обладают опытом, лучшими практиками и современными тенденциями в направлении развития талантливой молодежи, и видят саммит одной из лучших площадок для встречи с потенциальными сотрудниками.

Экспертный Совет саммита состоит из руководителей фармкомпаний, отраслевых ассоциаций и ВУЗов; его возглавляет – директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков.

Саммит призван стать катализатором начала сотрудничества молодых перспективных кадров с ведущими российскими фармацевтическими компаниями.

Все дни работы саммита будет открыта площадка бизнес-навигатора «Россия – страна открытых возможностей» с возможностью общения студентов с представителями руководства и HR-подразделений фармацевтических компаний, знакомства с вакансиями потенциальных работодателей, получение информации о стажировках.

Справочно:

Первый саммит состоялся в 2017 году в Туле, второй – в 2018 году в Сочи (Роза Хутор). За все время проведения финалистами конкурса стали более 300 человек (подано около 1000 заявок).

В III Всероссийском межвузовском GxP-саммите примут участие 343 студента и аспиранта из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. Прислано 700 заявок. В саммите примут участие студенты и аспиранты из 55 городов из 73 вузов.

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