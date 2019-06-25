Компания Servier представила данные исследований «Арбалет» и «Камертон»

В рамках 29-го Европейского конгресса по артериальной гипертонии, проходящего в Милане с 21 по 24 июня 2019 г., компания «Сервье» (Servier) представила результаты двух российских наблюдательных программ – исследований «Арбалет» и «Камертон».

22 июня в рамках постерной сессии представлены результаты исследования «Арбалет», спонсором которого выступила компания «Сервье». Национальным координатором исследования является заведующая кафедрой внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики, заведующая кафедрой внутренних болезней, кардиологии и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов (РУДН), д.м.н., профессор Жанна Кобалава.

Исследование «Арбалет» – это проспективная наблюдательная программа, в которой в условиях реальной клинической практики производилась оценка эффективности и безопасности применения фиксированной комбинации амлодипина и индапамида у амбулаторных пациентов старше 55 лет, страдающих артериальной гипертонией (АГ). В наблюдение были включены 2217 пациентов: 692 (31%) мужчины и 1521 (69%) женщина. В ходе исследования оценивалось изменение систолического и диастолического артериального давления (АД) на фоне терапии фиксированной комбинацией амлодипина и индапамида, частота достижения целевых уровней АД ( < 140/90 мм рт.ст.) и частота достижения ответа на терапию, что определялось снижением систолического АД < 140 мм рт.ст. и диастолического АД < 90 мм рт.ст., и/или снижение систолического АД на ≥ 20 мм рт.ст., и/или снижение диастолического АД на ≥ 10 мм рт.ст.

Применение фиксированной комбинации амлодипина и индапамида позволило достичь целевого АД к 3-му месяцу лечения у 89,8% пациентов, ответа на терапию через 2 нед. – у 73,8% пациентов, через 1 мес. – у 94,9% пациентов. По данным домашнего самоконтроля, целевого уровня АД ( < 135/85 мм рт.ст.) удалось достичь у 79,5% пациентов. Количество пациентов с пульсовым АД < 60 мм рт.ст. увеличилось через 3 мес. лечения до 82%. Преждевременно выбыли из исследования 48 (2,17%) пациентов, при этом только 6 (0,28%) от общего числа включенных в программу – из-за развития нежелательных явлений.

Исследование реальной клинической практики «Арбалет» продемонстрировало высокую эффективность и хорошую переносимость использования фиксированной комбинации амлодипина и индапамида у амбулаторных пациентов с АГ старше 55 лет.

Также в рамках постерной сессии на конгрессе представлен промежуточный анализ исследования «Камертон». Это исследование – российская обсервационная открытая многоцентровая программа, основной целью которой была оценка эффективности назначения фиксированной комбинации индапамида и периндоприла аргинина в отношении эндотелиальной функции и показателей артериальной ригидности у пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией (АГ) и хронической болезнью почек (ХБП).

В представленный промежуточный анализ исследования были включены данные 60 пациентов с эссенциальной АГ 1-2 степени и ХБП 3 стадии, у которых провели оценку офисного АД и параметров артериальной функции. Через 3 месяца лечения фиксированной комбинацией индапамида и периндоприла аргинина у пациентов отмечено значимое снижение офисного АД на 25,6/10,3 мм рт.ст. (p < 0,001); 91,7% пациентов достигли целевого уровня АД < 140/90 мм рт.ст.; отмечалось значимое улучшение показателей артериальной функции – центрального систолического АД (p < 0,002), индекса аугментации (p < 0,002), показателей сосудистого возраста (p < 0,002) и скорости пульсовой волны (p < 0,002).

Управляющий директор «Сервье Россия» Яна Ростовцева отметила: «Наше внимание к обсервационным исследованиям, направленным на изучение эффективности антигипертензивной терапии в реальной клинической практике, не случайно. По данным российских эпидемиологических исследований, распространенность АГ в России составляет около 44%1. На глобальном уровне ССЗ являются причиной примерно 17 млн случаев смерти в год – это почти треть от общего числа смертей2. Из них осложнения артериальной гипертонии вызывают 9,4 млн случаев смерти в мире ежегодно. На долю АГ приходится по меньшей мере 45% смертельных случаев вследствие ишемической болезни сердца и 51% случаев смерти, вызванных инсультом2. В России на долю болезней системы кровообращения приходится 48% смертей от общего числа умерших от всех причин3. Учитывая социальную значимость этого заболевания, компания «Сервье» будет продолжать научные изыскания в области артериальной гипертензии и ее лечения в России».

1 Муромцева Г. А., Концевая А. В., Константинов В. В. и соавт. Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в российской популяции в 2012-2013гг. Результаты исследования ЭССЕ-РФ. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2014; 13(6).

2 Глобальное резюме по гипертонии. ВОЗ, 2013 год. [Электронный ресурс], 17.06.2019. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79059/WHO_DCO_ WHD_2013.2_rus.pdf?sequence=5.

3 Чазова И.Е., Жернакова Ю.В. от имени экспертов. Клинические рекомендации. Диагностика и лечение артериальной гипертонии. Системные гипертензии. 2019; 16 (1): 6–31.

Источник: «Сервье»

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