Депутат: На парламентском слушании в октябре будем решать вопрос по маркировке

Депутаты комитета по охране здоровья Госдумы признались на встрече с аптечными сетями с госучастием , что вопрос маркировки стоит крайне остро, поэтому его детальное обсуждение будет проходить на парламентском слушании в октябре 2019 года.

Член комитета Александр Петров напомнил, что запуск маркировки назначен для всех 1 января 2020 года. Для нарушителей административные наказания будут серьезными. Впрочем, понимая всю сложность ситуации добавил: «Там (нормативных документах – прим. редакции) есть много вопросов. В октябре будут парламентские слушания, несмотря на то, что закон вступил в действие». Пока не ясно, какой будет повестка на слушании, но очевидно, что будут подниматься самые болевые дя отрасли вопросы. Если их не удастся оперативно решить, то эксперты предполагают даже критические сценарии. «Можно предположить, что основная цель слушаний, взвесив всю имеющуюся информацию о готовности индустрии, принять решение — корректировать сроки запуска маркировки или нет», — сообщил «ФВ» заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков.

Как известно, фармпроизводители второй год твердят разработчикам закона и оператору маркировки, что технические требования крайне затруднят процесс внедрения маркировки.

«Мы можем изменить закон, если есть правоприменительная практика. А закон начнет работать с 1 января 2020. Но нас предупреждают уже сейчас, что он будет плохо работать», — говорит депутат Петров, имея в виду многократные выступления производителей, жалующихся на низкое качество печати из-за большого числа криптознаков в коде маркировки.

Оператор совместно с Минпромторгом пошел на встречу в конце 2018 года и предложил сократить размер криптозащиты с 92 до 44 символов. Производители восприняли это, как сигнал к возможной отмене криптозащиты: «Сегодня в два раза сократили, а завтра совсем могут убрать». Но законотворцы считают, что подходить ко всем изменениям, нужно аргументировано.

«Мы не можем, исходя из спиритических рисков менять принятый закон», — сообщил Александр Петров, явно намекая на нехватку аргументов и фактов от возмущенной индустрии. В то же время, он сообщил о готовности выработать до 2020 года общую позицию: «Мы найдем решение, потому что есть общее понимание проблем. Будем советоваться с производителями, Правительством РФ. Хотя у нас в Госдуме у «Единой России» есть своя позиция. Мы ее сформулировали достаточно четко, но я пока ее не озвучу».

Денис Кунгуров

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