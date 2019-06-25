FDA одобрила еще одну «женскую виагру»

В пятницу, 21 июня, американский регулятор FDA одобрил препарат Palatin Technologies и Amag Pharmaceuticals для восстановления полового влечения у женщин в пременопаузе. Это второй препарат из ряда так называемой «женской виагры», напоминает Reuters.

Аналитики прогнозируют, что новое лекарство Vyleesi от потери сексуального влечения у женщин может достичь годового объема продаж около 1 млрд долл. США.

Vyleesi (МНН bremelanotide) активирует участки мозга, отвечающие за либидо, помогая женщинам в пременопаузе с гипоактивным расстройством полового влечения.

Препарат будет конкурировать с препаратом Addyi от Sprout Pharmaceuticals, одобренным в 2015 г. с условием ограничения употребления алкоголя во время приема препарата. Он будет доступен с сентября в некоторых аптеках.

Addyi был одобрен под сильным давлением со стороны правозащитных групп, несмотря на мнение экспертов FDA о минимальной эффективности лекарства и, возможно, его небезопасности.

По мнению аналитиков, Vyleesi, который не ограничивает употребление алкоголя, обладает рядом преимуществ перед Addyi, включая переносимые побочные эффекты, быстродействующий характер и отсутствие необходимости принимать его каждый день.

Снижение либидо затрагивает около 6 млн женщин в США, но лишь немногие обращаются или получают лечение.

Елена Калиновская

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