Минздрав повторно объявил аукционы на поставку противовирусного препарата ламивудин

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «О утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения, а также признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам финансового обеспечения закупок лекарственных препаратов».

— Невирапин, суспензия для приема внутрь, 50 мг/5 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 11 452 011,55 руб.

Прием заявок заканчивается:10.07.2019 09:00.

— Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 278 563 050,80 руб.

Прием заявок заканчивается:10.07.2019 09:00.

— Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 39 512 622,60 руб.

Прием заявок заканчивается:10.07.2019 09:00.

Стоит отметить, что первые аукционы на ламивудин в 2019 году были объявлены в феврале, но на торги не вышел ни один участник и аукционы были признаны несостоявшимися. Аукционы были повторно объявлены в апреле и снова не состоялись по причине отсутствия заявок.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что аукционы не состоялись из-за невыгодных для производителей условий.

Если аукционы состоятся, то поставка в регионы состоится в два этапа по 50%: первый этап – не позднее 1 сентября и второй этап – не позднее 1 ноября 2019 года, пишет itpcru.org.

Елена Сидорова

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