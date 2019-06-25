Эксперт: не стоит опасаться, что онлайн-сегмент разрушит традиционную аптечную розницу

Интернет-сообщество не разделяет драматизма, с которым представители аптечного сегмента обсуждают легализацию дистанционной торговли лекарствами.

В ходе конференции «Грозовой перевал российской фармдействительности: перспективы и вызовы регуляторных новелл нашего времени», которая состоялась в Кисловодске, одним из самых бурно обсуждаемых вопросов вновь стал законопроект о легализации дистанционной торговли лекарствами.

Напомним, на сегодняшний день законопроект прошел лишь первое чтение в Госдуме. Известно, что ко второму чтению готовятся масштабные поправки, которые, в частности, касаются вопросов, связанных с организацией доставки ЛС.

В эксклюзивном интервью для «ФВ» директор категории «Здоровье» компании «Яндекс Маркет» Максим Агарев заявил, что эмоциональная реакция представителей аптечного бизнеса при обсуждении вопросов онлайн-торговли ЛС связана с традиционной консервативностью отрасли.

«На сегодняшний день официально существует лишь одна версия законопроекта, которая была представлена на первом чтении в Госдуме. Сейчас она единственная, которой мы можем оперировать, понимая позицию наших законодателей. При этом профессиональное сообщество активно обсуждает несколько моментов будущего законопроекта, но все они являются скорее рабочими вопросами, нежели официальным текстом документа. Это: будет ли разрешена доставка рецептурных препаратов до потребителя, кем она будет осуществляться – только фармацевтами, фармацевтами и медицинскими работниками или только курьерами», – пояснил Максим Агарев.

По его словам, изменения для традиционной розницы при вступлении закона в силу будут минимальны.

«Опасения понятны. Вместе с тем, на мой взгляд, они не слишком оправданы. Очевидно, что для покупателей это безусловный выигрыш: людям будет удобнее, быстрее, дешевле покупать препараты. Что же касается изменений для участников рынка, я предполагаю, они будут не столь страшны. По моей оценке, онлайн-сегмент в первые годы своего существования составит 10, максимум 20%. Об этом же говорит и опыт других стран. Опасаться не стоит, онлайн сегмент не станет вытесняющим или разрушающим для традиционной розницы, он скорее дополнит ее и предложит покупателям новые способы получения лекарств из тех же аптек», – уверен Максим Агарев.

Отвечая на вопрос «ФВ», готовы ли маркетплейсы выступать в роли партнеров аптечного бизнеса, эксперт заявил: «Это наша бизнес стратегия. Мы будем становиться партнерами для традиционных аптек, а не врагами и конкурентами».

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

pharmvestnik