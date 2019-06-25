Минобрнауки предлагает отбирать патенты на лекарства для экспорта

Министерство науки и высшего образования предложило внести в законодательство возможность принудительного лицензирования для производящихся на экспорт патентованных лекарств. Это следует из поправок в Гражданский кодекс, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РБК.

Механизм принудительного лицензирования применяется в крайних случаях: если производитель уходит с рынка, слишком завышает цену или в случае эпидемий. Выдача принудительной лицензии предполагает финансовое вознаграждение патентодержателя.

Поправки предполагают использование механизма принудительного лицензирования исключительно для экспорта, уточнили в министерстве.

«Законопроект направлен на имплементацию норм международного права в национальное законодательство. Такая необходимость обусловлена принятием Россией протокола об изменении соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности», — пояснили изданию в ведомстве.

В пояснительной записке разработчики документа ссылаются на право страны — члена ВТО обращаться к другому члену организации в случае чрезвычайной ситуации за помощью по обеспечению лекарственными препаратами.

В случае проблем внутри страны Россия может и импортировать лекарства, произведенные по принудительной лицензии, обращают внимание разработчики поправок в пояснительной записке. Если патент на лекарство действует в России, потребуется получение соответствующей принудительной лицензии на российский патент.

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