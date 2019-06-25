Необходима особая регистрация для детских форм обезболивающих препаратов

Разрешение аптекам производить обезболивающие наркотические препараты, в том числе для детей, не решит проблему. Об этом 21 июня 2019 г. на «круглом столе» Комитета по охране здоровья Госдумы «Лечение хронического болевого синдрома в РФ» заявила руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер.

Отдельная служба

Как отметил председатель Комитета Дмитрий Морозов, единая концепция предупреждения борьбы с болью должна поддерживать россиян с рождения. «Хронический болевой синдром формирует образ жизни, накладывает отпечаток на все, что он делает, влияет на его семью. Настало время изменить отношение общества к этому вопросу», – сказал он.

Член Комитета по охране здоровья Николай Герасименко предложил разработать государственную программу, направленную на помощь гражданам с хронической болью: «Нужна государственная программа по изучению и лечению хронической боли, потому что научных работ не так много, мы даже не знаем, сколько людей в России страдают от хронической боли, проблемы этих граждан необходимо решать в ближайшее время».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв обратил внимание на нехватку специалистов, многие пациенты мало знают о центрах лечения боли. По его словам, необходимо создать систему, включающую клинические рекомендации, стандарты лечения, и погружение ее в систему ОМС.

Оперативная работа

Анна Федермессер рассказала, что есть ряд проблем, которые нужно решать оперативно. В частности, по-прежнему существуют барьеры для применения обезболивающих препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества (НС и ПВ).

Во-первых, необходимо снять запрет на информирование пациентского сообщества о лечении боли с применением наркотических и психотропных лекарств. Закон о наркотиках запрещает пропаганду наркотических препаратов и психотропных средств, применяемых в медицинской сфере, но и пациенты, и доктора должны получать информацию о современных препаратах. Поэтому надо ввести понятие «информирование».

Во-вторых, надо решать вопрос с уголовной ответственностью по ст. 228.2 УК РФ за формальные ошибки в процедуре, которые не повлекли ни утрату, связанную с утечкой в нелегальный оборот, ни вред здоровью. В случае, если наступает общественно опасное последствие, утечка в нелегальный оборот, сбыт, то для всех этих преступлений есть другие статьи в УК – ст. 229, 228.1.

«Если вдруг медицинский сотрудник совершает преступление, то он все равно привлекается и по ст. 228.2 и по другим. А под ст. 228.2 может попасть любой сотрудник, который участвует в обороте: те, кто заполняет медицинскую документацию, медицинские сестры, провизоры, фармацевты. Был случай: ампула упала и закатилась под сейф, ее не могли долго достать – уже уголовное наказание! Один такой случай и медработник больше никогда не захочет иметь дело с наркотиками, а в медицинской карте будет писать: «Болевой синдром не выражен». Это то, что мы имеем, оставляя медиков на съедение МВД. Это очень простой способ для МВД показать положительную статистику, медицинских работников легко найти, легко просмотреть документацию», – отметила она.

Детский вопрос

Проблема отсутствия на рынке детских форм как наркотических, так и психотропных лекарств тоже требует законодательного решения. «Готова поспорить, что возможность изготовления детских форм экстемпоральный способом в аптеках не сработает. Нет достаточного количества аптек и квалифицированных фармацевтов. Помогут только законодательные изменения, разрешающие иную процедур регистрации детских лекарственных форм на период до начала собственного производства», – считает Анна Федермессер.

Также, по ее мнению, депутатам под силу инициировать законодательные инициативы для решения таких проблем: отсутствие правового регулирования применения таких лекарств в социальных учреждениях стационарного типа (домах инвалидов, интернатах и пр.), наличие ограничений на выписку рецептов у постели больного и при реализации рецепта в аптеке, завышенные требования к технической укрепленности помещения для хранения препаратов, не соответствие регионального законодательства федеральному, когда локальные акты содержат массу дополнительных барьеров, которыми главные врачи зачищаются от ст. 228.2.

В заключение дискуссии Николай Герасименко предложил создать при Комитете Государственной Думы по охране здоровья рабочую группу, которая станет дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с созданием противоболевой службы.

Елена Калиновская

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