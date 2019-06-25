ФСБ провела обыски у томских поставщиков по поводу картеля на 1,3 млрд рублей

Сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ провели обыски в шести томских компаниях, уличенных в апреле 2019 года в картельном сговоре при поставках медизделий с общим доходом 1,3 млрд рублей. Следственные действия прошли в ООО «ТИС», ООО «Оптима», ООО «МК ТИС», ООО «ЦДМ», ООО «Мед-Альянс» и ООО «Интер-Мед». По данным региональных СМИ, следствие также подозревает в сговоре сотрудников Томской областной клинической больницы, Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и администрации региона.

Расследование УФАС началось в феврале 2018 года: внимание регулятора привлекло поведение на торгах ООО «Томскинтерсервис», ООО «Оптима», ООО «Мед-Альянс», ООО «ЦДМ», ООО «Медицинская компания «Томскинтерсервис», ООО «Интер-Мед». Поставщики уступали друг другу контракты, делая лишь один или два шага в аукционе, что приводило к снижению цены всего на 0,5–1%.

В апреле 2019 года ФАС признала ООО «Оптима», ООО «Мед-альянс», ООО «ЦДМ», ООО «Интер-мед» и группу компаний, в которую входят ООО «Томскинтерсервис» и ООО «Медицинская компания «Томскинтерсервис», виновными в картельном сговоре при проведении 140 электронных аукционов на поставку медицинских изделий в 2014–2017 годах. Доход картеля был оценен в 1,3 млрд рублей, однако из-за истечения срока давности под расследование попали только 96 аукционов на общую сумму 709 млн рублей.

Глава УФАС Владимир Шевченко тогда сетовал, что в ходе расследования заказчики, среди которых были Томская областная клиническая больница, Томский научно-исследовательский медицинский центр, СибГМУ, хранили молчание, не передавая в УФАС обращение о возможном антиконкурентном соглашении.

Материалы расследования поступили в Управление МВД по Томской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Фигурантами уголовного дела о хищении при схожих обстоятельствах 1,3 млрд рублей в Новосибирске проходят руководители НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина – экс-директор центра Александр Караськов, его заместитель Евгений Покушалов, начальник организационно-клинической службы клиники Ирина Бойцова, а также топ-менеджмент поставщика – ГК «Клатона» – Александр Сорокин и Евгений Первушин.

Источник: Следственный комитет РФ

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