Компания «Фармасинтез» стала партнером IV всероссийской GMP-конференции

Крупнейшее мероприятие о надлежащих практиках в фармпроизводстве – IV Всероссийская GMP-конференция с международным участием состоится 23-25 сентября 2019 года в городе Светлогорске (Калининградская область). В этом году конференция пройдет под девизом «Надлежащие практики: объединяя отрасль и мир».

Компания «Фармасинтез» считает IV Всероссийскую GMP-конференцию с международным участием важнейшим отраслевым форумом, и поэтому решила в этом году стать официальным партнером мероприятия.

Деловая программа конференции охватит широкий круг вопросов: вклад фармацевтической промышленности в экономику Российской Федерации, развитие экспорта, интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, актуальные проблемы GMP-инспектирования. Более 1000 специалистов из России, Азии, Европы и США будут обсуждать насущные проблемы российского и глобального фармацевтического рынка, а также роль надлежащих практик в обеспечении качества фармпроизводства и международной кооперации.

Соблюдение установленных правил позволяет развиваться компании, осваивать новые рынки, новые препараты и быть конкурентоспособными на фармацевтическом рынке, — отметила вице-президент по качеству и регуляторным вопросам компании «Фармасинтез» Наталья Малых, — Надлежащие практики позволяют регламентировать бизнес-процессы в производстве, в работе отдела контроля качества, на складах. Благодаря этому повышается эффективность работы сотрудников предприятия. Выполняя надлежащие практики, компания может быть спокойна за свою репутацию: мы уверены в качестве своего продукта на 100% и, следовательно, уверены, что пациент получает качественный и эффективный лекарственный препарат.

gmpnews