Представители государственных аптек прибыли в Госдуму с законодательными инициативами

В четверг 20 июня состоялась прямая линия не только с Президентом Владимиром Путиным, но и членами Комитета Госдумы по охране здоровья. Встреча онлайн, то есть вживую, состоялась в аккурат после речи гаранта Конституции РФ, в 16 часов. В Госдуму пришли не рядовые граждане из регионов, а «фармходоки» — представители государственных аптек со всех уголков необъятной Родины.

Приняли

Вначале встречи глава подкомитета по вопросам обращения лекарств, развития фарм- и медпромышленности депутат Александр Петров сообщил собравшимся о предстоящих поправках в закон, а точнее о желаниях слуг народа внести изменения. В частности, в закон о рекламе лекарств, обязательном медстраховании. Сообщил об угрозах со стороны продуктовых сетей для фармритейла и спорах по маркировке. Все собравшиеся кивали с пониманием – депутаты держат руку на пульсе и всегда готовы помочь. За этой вот помощью и прибыли региональные фармацевтические «ходоки» на круглый стол по теме: «Деятельность фармпредприятий с государственным участием при выполнении социально значимых мероприятий: проблемы законодательного регулирования».

Надо сказать, что фарм-делегаты нашли не мало брешей и коллизий в законодательстве, мешающие выполнять аптекам социально значимую функцию перед незащищенными слоями населения. Но помимо критики и жалоб, принесли рацпредложения.

Конкуренты

Первым дали слово директору ГУП УР «Аптеки Удмуртии» Константину Егорову, который посвятил свой спитч законодательному регулированию отпуска наркотических средств. «В настоящее время при обороте наркотических средств и психотропных веществ действует госмонополия. А у нас один завод производитель и полномочная организация, — пожаловался слугам народа г-н Егоров. — Порядок отпуска для медоорганизаций не введен. По факту действует правило оптово-розничной торговли закупочной процедуры в рамках ФЗ-№44. Сейчас ФАС Республики Удмуртии решили, что мы злоупотребляем своим положением при отпуске лекарств в медорганизации. Абсурд ли это? Конечно абсурд».

Далее глава удмуртских аптек отметил, что применение оптово-закупочных процедур в рамках ФЗ-№44, значительно удлиняет процесс получения нужных лекарств гражданами. Он обратился с просьбой на законодательном уровне закрепить за уполномоченными организациями не только саму функцию распределения, но и непосредственного отпуска наркотических средств и психотропных веществ медицинским организациям для использования в медицинской деятельности в рамках государственной монополии и исключить отношения по закупке наркотических средств и психотропных веществ в рамках распределения и отпуска из-под действия антимонопольного законодательства в связи с отнесением данных видов деятельности к государственной монополии. То есть, вывести закупочно-распределительные процедуры из-под действия 44-ФЗ. Александр Петров пообещал изучить вопрос, а также попросил прислать документы, если есть судебное дело по обвинению в монополизме.

Позови меня тихо по имени

Далее досталось федеральному закону № 223 от заместителя директора по коммерческой деятельности ОГУП «Областной аптечный склад» Омска Ольги Ставской. Закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» стал общей болью, поскольку претерпел большое количество изменений в последнее время. Не все из них представляются продуктивными и целесообразными, считает г-жа Ставская.

Наибольшие сложности связаны с вступившим в силу в 2018 году изменением о запрете включения в описание предмета закупки требования или указания в отношении товарных знаков. В отношении закупок лекарственных препаратов это означает закупки не по торговому наименованию, а по международному непатентованному наименованию (МНН).

«На практике, одно и то же МНН ЛП с различными торговыми наименованиями не означает автоматически их полную взаимозаменяемость, — говорит Ольга Ставская. — Замена препарата аналогом того же МНН может снизить безопасность лечения и повысить риск осложнений. То есть, значительно уменьшить терапевтический эффект, что несомненно ограничивает доступность медицинской продукции и нарушает права граждан на качественную медицинскую помощь».

Представитель омской сети аптек отметила, что существующий запрет на включение в описание объекта конкурентной закупки торговые наименования и страну-производителя, не позволяет устанавливать критерии отбора по качеству товара. В итоге, на торгах выигрывают самые дешевые позиции, без учета качества и эффективности препаратов. Недоступными для государственных аптек стали дорогостоящие высококачественные лекарственные препараты, в том числе для лечения онкологических, генетических и других тяжелых заболеваний. Также, ограничения 223-ФЗ не позволяют обеспечить население лекарствами иностранного производства, которые в настоящее время составляют значительную долю востребованных препаратов.

Ольга Ставская затронула тему закупок у малых и средних предпринимателей (МСП). Сети полностью поддерживают идею развития малого и среднего бизнеса в России. Однако современные реалии таковы, что обязательность закупок у МСП такого специфического товара, как лекарственные препараты, вызывает значительные трудности и ставит под угрозу деятельность государственных аптек по обеспечению населения фармацевтической продукцией. Ограниченное количество поставщиков среди компаний малого и среднего предпринимательства в сфере фармы, затрудняет проведение конкурентных закупок. Фармацевтический рынок в настоящее время характеризуется наличием преимущественно крупных дистрибьюторов.

В конце выступления г-жа Ставская высказала предложения. Было предложено рассмотреть внесение изменений в законодательство о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, касающихся:

— отмены запрета включения в описание предмета конкурентной закупки указания товарного знака (торгового наименования) при закупке лекарственных препаратов, биологически активных добавок и медицинских изделий;

— отмены либо снижения процентного соотношения совокупного годового стоимостного объема закупок лекарственных препаратов, предназначенных для реализации через государственные аптечные организации (розничная торговля), с ограничением по СМП.

Это позволило бы государственным аптечным организациям обеспечивать население качественными товарами наравне с частным бизнесом; а также осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность и своевременно пополнять соответствующие бюджеты.

В качестве второго варианта, было предложено распространить 223-ФЗ на все юридические лица без исключения, осуществляющие фармацевтическую деятельность. «Тогда принципы гражданского права и самого 223-ФЗ заработает в полной мере. В условиях перехода всех организаций на систему работы по маркировке лекарственных препаратов такие изменение представляется актуальным», — резюмировала г-жа Ставская.

Аптеки на колеса

Генеральный директор красноярского АО «Губернские аптеки» Алёна Попова рассказала о проблемах доставки лекарств. На примере огромной территории Красноярского края с труднодоступными местами стало очевидно, что во многих регионах жители сельских районов не могут получить своевременно препараты. Например, до фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) фельдшерам самим приходится доставлять препараты.

Алена Попова предложила вновь вернуться к проекту передвижных аптечных пунктов. Александр Петров поддержал идею, которая много раз откладывалась с 2006 года. До сих пор нет передвижного аптечного пункта торговли. Основные вопросы по сохранению холодовой цепи были и остаются у Росздравнадзора. Тем не менее улучшит качество работы персонала в ФАП и аптеках, а также снизит убытки в аптечных сетях.

Красноярцы предложили исключить запрет на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами и медицинскими изделиями вне стационарных мест торговли в сельской местности, в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. А также дополнить лицензионные требования наличием помещений, либо специально оборудованными транспортными средствами, необходимыми для выполнения работ (услуг), которые составляют фармацевтическую деятельность, соответствующую установленным требованиям. «Да не ужели мы не моем создать автотранспорт, соответствующий нормам перевозки? Не верю! — справедливо возмущался депутат Петров. — Просто такую задачу не ставили перед Минпромторгом. Когда она появится, министерство с ней справится.

Унификация сетей

В финале выступления, слово взял исполнительный директор Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС), организовавшей встречу, Григорий Бирюков. Он подчеркнул, что в прозвучавших докладах указаны лишь ряд фундаментальных проблем, так сказать «вершина айсберга». И перечень вопросов у них гораздо шире. Он касается межрегиональных неоднородных цен, несовершенство системы государственных закупок лекарственных препаратов, устаревшой системы дифференциации отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение ЛС. Также, упомянутая низкая доступность лекарственного обеспечения для граждан, проживающих в сельской местности и отдаленных районах с неразвитой транспортной инфраструктурой, отсутствие единого информационно-нормативного пространства.

«Поэтому среди директоров фармпредприятий и родилась идея создания некоммерческой организация – Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС), которая призвана объединить в едином информационном пространстве все фармпредприятия с государственной формой собственности для выработки консолидированной позиции», — сообщил Григорий Бирюков. Он перечислил список мер развития: добиться выработки единой организационно-правовой формы для фармпредприятий с государственной формой собственности; составить единый реестр фармпредприятий с государственной формой собственности; отстаивать единые подходы при исполнении государственных задач; разработать механизм управления товарными запасами и контроля за эффективностью выписки ЛС льготникам. Сюда можно отнести и выработку единой тарифной политики. А также, такой анахронизм как деление на федеральную и региональную льготу.

Фото: Кунгуров Денис

Денис Кунгуров

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