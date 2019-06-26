AbbVie покупает Allergan

AbbVie 25 июня 2019 г. объявила о заключении окончательного соглашения о покупке Allergan на сумму около 63 млрд долл. США, сообщил портал FirstWordPharma.

«Это трансформационная сделка для обеих компаний, и она преследует уникальные и взаимодополняющие стратегические цели», – отметил генеральный директор AbbVie Ричард Гонсалес. Между тем исполнительный директор Allergan Брент Сондерс заявил, что продажа, которую планируется завершить в начале 2020 г., выгодна для всех заинтересованных сторон Allergan.

Сделка проходит на фоне слухов о том, что Allergan рассматривает вопрос о выделении ее франшизы на Botox из фармацевтического подразделения.

AbbVie отметила, что покупка предоставит ей новые платформы для роста, и объединенная компания получит франшизы с лидерскими позициями в области иммунологии, гематологической онкологии, медицинской эстетики, неврологии, здоровья женщин, ухода за глазами и вирусологии.

Компания указала, что сделка обеспечит ежегодный синергетический эффект до налогообложения и другие сокращения затрат не менее чем на два миллиарда долларов в течение третьего года, при этом примерно 50% экономии будет получено за счет оптимизации новых разработок, а также сокращения дублирующих ресурсов на исследования и разработки.

AbbVie сообщила, что после закрытия сделки производитель лекарств будет по-прежнему зарегистрирован в штате Делавэр как AbbVie и будет иметь свои главные исполнительные органы в Северном Чикаго, штат Иллинойс. Объединенную компанию будет возглавлять Гонсалес в качестве генерального директора и председателя, а Сондерс и еще один член совета директоров Allergan войдут в состав совета директоров расширенной фармацевтической компании.

Елена Калиновская

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