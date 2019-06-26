Glenmark будет продвигать препараты Novartis в Бразилии

Индийская фармкомпания Glenmark Pharmaceuticals Ltd («Гленмарк Фармасьютикалз Эл-ти-ди») объявила о том, что ее подразделение в Бразилии, Glenmark Farmacêutica Ltda, заключило эксклюзивное партнерское соглашение с Novartis Biosciences S.A. («Новартис Байосайенсиз С.А.»), подразделением компании Novartis AG («Новартис АГ»), в отношении трех препаратов для лечения симптомов хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщает FirstWordPharma.

Данное соглашение относится к препаратам Seebri® (glycopyrronium bromide), Onbrize® (indacaterol) и Ultibro® (indacaterol + glycopyrronium), показанным для облегчения симптомов ХОБЛ у взрослых.

По условиям соглашения Novartis останется держателем регистрационных удостоверений на три указанных препарата и будет отвечать за их производство в соответствии с международными стандартами технического совершенства, качества, эффективности и безопасности. «Гленмарк» будет отвечать за продвижение, коммерциализацию и дистрибуцию этих препаратов на рынке Бразилии.

Татьяна Кублицкая

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