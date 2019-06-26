С середины апреля Москва закупила инновационные онкопрепараты на сумму более 6,6 млрд рублей

Москва стала первым регионом России, который начал переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии.

В целях реализации социально значимого проекта столица проводит масштабные закупки инновационных онкопрепаратов и приглашает к участию в процедурах поставщиков и производителей со всей страны, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Москва первой в России на три года раньше запланированного срока, приступила к переходу на новые стандарты по лечению шести видов онкологических заболеваний. В рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» иммунную и таргетную терапию, признанную одной и самых перспективных в лечении, бесплатно начинают получать все пациенты, проживающие в Москве и имеющие соответствующие рекомендации к лечению. В рамках перехода на новые стандарты лечения с середины апреля 2019 года состоялись 142 масштабных закупок на общую сумму более 6,6 млрд рублей», – отметил Геннадий Дегтев.

Он подчеркнул, что в 2019 г. только на централизованную поставку онкопрепаратов предусмотрено более 8,6 млрд руб.

По итогам аукционов свыше 20 российских поставщиков и производителей заключили с Москвой контракты на поставку инновационных онкопрепаратов. В настоящее время аукционы продолжаются. Для удобства потенциальных участников закупочных процедур работает специальный интернет-ресурс, позволяющий оперативно получать информацию об объявленных торгах, задавать вопросы заказчикам через форму обратной связи.

Источник: пресс-служба Департамента г. Москвы по конкурентной политике

pharmvestnik