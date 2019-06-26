На исполнение контракта по поставке медизделия вместо нескольких месяцев ушло почти пять лет

Арбитражный суд Пензы удовлетворил иск поставщика медицинского модуля «Проект Инжиниринг Девелопмент» к региональному Центру крови. Несмотря на то, что фирма выполнила контракт с большим опозданием и за эти годы набежала пеня за просрочку обязательств более 104 млн руб., Центр крови обязали выплатить задолженность в 36,4 млн руб.

Напомним, компания должна была поставить Пензенскому областному клиническому центру крови медицинский модуль с соответствующим пакетом документов в 2014 г. Однако когда конструкция была доставлена, оказалось, что регистрационного удостоверения на медицинское изделие нет. Тем не менее первую часть суммы – 145 млн руб. – поставщику перевели на банковский счет. Как позже установил следственный комитет, главный врач медицинской организации подписала подложный акт приема-передачи, подтверждающий, что качество, количество, комплектность, срок поставки товара соответствуют условиям контракта.

Справедливости ради стоит сказать, что поначалу Росздравнадзор не был уверен, что модульное здание является МИ, но в 2016 г. все же решил, что регистрацию пройти следует. Но конструкция не выдержала экспертизу, и в выдаче регудостоверения было отказано. Поставщик – он же изготовитель модуля – принялся устранять недостатки и недочеты, на которые указали эксперты.

Тем временем Пензенское УФАС пришло к выводу, что «Проект Инжиниринг Девелопмент» выиграл конкурс в результате антиконкурентного соглашения, и обязало фирму возвратить в бюджет 145 млн руб., а в отношении главного врача завели уголовное дело за превышение должностных полномочий, которое сейчас находится в суде.

26 марта 2019 г. регистрационное удостоверение на здание наконец-то было получено, а 14 мая этого года стороны подписали акты приема-передачи товара, запуска и ввода в эксплуатацию. Несмотря на это, Центр крови оставшиеся 36,4 млн руб. не перевел, считая, что обязательство по оплате прекратилось в связи с набежавшей за это время пеней в более чем 104 млн руб., которую «Проект Инжиниринг Девелопмент» должен медицинской организации. Однако Арбитражный суд Пензенской области указал на то, что существует четкая процедура предъявления встречных требований, и она учреждением соблюдена не была. Так что исковое требование поставщика удовлетворено в полном объеме.

Фото: penza.arbitr.ru

Екатерина Погонцева

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