Деятельность производителя препаратов из лечебной грязи приостановлена судом

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии удовлетворил исковое заявление ТО Росздравнадзора о привлечении ООО «Бивитекс» к административной ответственности за продажу незарегистрированного лекарственного средства. Решением суда деятельность фирмы приостановлена на 60 суток.

В 2004 г. ООО «Бивитекс» выиграло аукцион на право пользования биоресурсами озера Тамбукан и занимается добычей лечебных грязей и изготовлением лечебно-профилактических препаратов на ее основе. В апреле этого года Следственный комитет по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело против генерального директора «Бивитекс» Хусейна Карагулова. Его подозревают его в том, что он производил свечи «Тамбуил», не имея лицензии.

Хусейн Карагулов заявил корреспонденту «ФВ» о своей невиновности.

Решение Арбитражного суда КБР об административном приостановлении деятельности не вступило в силу и может быть обжаловано.

Екатерина Погонцева

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