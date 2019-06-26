«Протек» возобновит работу с «36,6»

Один из крупнейших российских фармдистрибьюторов «Протек» может в скором времени возобновить отгрузки для «Аптечной сети 36,6», которые были остановлены в 2015 году. Стороны подписали договор на поставку лекарств на прошлой неделе.

Об этом сообщил источник «Коммерсанта». В настоящее время «36,6» занимается оформлением банковской гарантии в связи с тем, что «Протек» с 2018 года ужесточил правила работы с аптечными сетями, требуя обязательного финансового обеспечения поставки.

Сейчас «36,6» закупает 83% лекарств напрямую у производителей, утверждает коммерческий директор сети Евгения Ламина. У сети есть собственный дистрибьютор – компания «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

«Протек» остановил поставки «36,6» в декабре 2015 года. К апрелю 2016 года дебиторская задолженность «Протеку» достигла 1,42 млрд рублей. Постепенно общая часть долга была реструктурирована и погашена.

В феврале 2019 года «Протек» получил от «36,6» 197,1 млн рублей долга по товарному кредиту, непогашенными оставались 186 млн рублей, рассказывал Vademecum гендиректор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. Сейчас в производстве Арбитражного суда Москвы только одно разбирательство по иску «Протека» на 9,9 млн рублей.

Сеть «36,6» заняла 3-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2018 года с выручкой 50,6 млрд рублей.

В мае 2019 года «36,6» завершила проведение допэмиссии, по результатам которой привлекла 22,1 млрд рублей. Новым акционером стал фонд Altus Capital (29,97%), принадлежащий UFG, 19,98% акций – у Long-Term Investments Luxembourg, основного владельца близкой к «Роснефти» ГК «Регион» Сергея Сударикова.

Источник: Коммерсант

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