В России разработали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея

Ученые Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий совместно с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН разработали новую форму анальгетика. Препарат быстро воздействует на центральную нервную систему, что может быть успешно использовано в экстремальных полевых условиях, — рассказала «Известиям» начальник лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяна Букреева. Нововведение состоит в том, что анальгетик вводится интраназально, через нос, как обычные спреи от насморка.

Назальная доставка позволяет препарату попадать непосредственно в мозг через обонятельную систему, минуя гематоэнцефалический барьер, который мешает попасть туда лекарствам через кровь, — пояснила Татьяна Букреева. — Если 10 лет назад в медицинских кругах существовали сомнения по поводу такого прямого пути введения препаратов, то сейчас он уже довольно широко применяется на Западе. У нас таких лекарств пока нет, поэтому мы занимается их созданием для российского потребителя.

В качестве действующего вещества ученые использовали лоперамид, который входит в состав популярных противодиарейных средств. Это вещество обладает ярко выраженным анальгетическим действием. Носители, которые обеспечивают доставку лекарства в организм, –– частицы карбоната кальция. Они являются совершенно безвредными в таких миллиграммовых количествах (карбонат кальция — это белый пищевой краситель E-170).

Лекарство уже прошло первый этап испытаний. Как показали исследования на крысах, новая форма лоперамида обладает ярко выраженным обезболивающим эффектом. По мнению разработчиков, такой препарат особенно пригодится в экстремальных условиях, при спортивных травмах, автоавариях, повреждениях в туристических походах, так как он позволяет мгновенно получить сильный болеутоляющий эффект без сложных манипуляций.

Новая форма доставки лоперамида имеет широкие перспективы, уверен директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Вадим Тарасов.

Назальные формы лекарств представляют большой интерес и перспективны для многих препаратов, поэтому выполнение такой работы может принести важные результаты для практического здравоохранения в будущем, –– сообщил эксперт.

До перехода к клиническим испытаниям может потребоваться не менее пяти лет.

gmpnews