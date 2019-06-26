Объём поставок ЛП в Россию из стран ЕАЭС по итогам мая превысил 100 млн упаковок

За период с января по май 2019 г. в Россию было ввезено ЛП, произведённых на территории стран ЕАЭС, на сумму 5,4 млрд руб. (в оптовых ценах, включая НДС). Натуральный объём поставок за период превысил 100 млн упак. Динамика к аналогичному периоду 2018 г. при расчётах в рублях составила 22,4%. Показатель натурального прироста (в упаковках) за период немного не дотянул до 28%, об этом сообщается в аналитическом отчете компании RNC Pharma®.

По итогам мая вновь было зафиксировано существенное сокращение динамики поставок, оно происходило синхронно как в денежном, так и в натуральном выражении, напомним, по итогам 1 кв. 2019 г. отгрузки демонстрировали прирост практически в 50% в рублёвом эквиваленте и превышали 61% в упаковках.

Список стран поставщиков за год не изменился, а вот структура отгрузок претерпела существенные изменения, в частности за год заметно сократилась доля казахских производителей в денежном выражении, правда при этом поставщики смогли заметно нарастить натуральные объёмы поставок.

Количество корпораций за год сократилось на одну, начиная с мая прошлого года в Россию прекратились поставки препарата Флударабел российской компании «Фармсинтез», производство полного цикла было локализовано на мощностях «Института биоорганической химии национальной академии наук Беларуси». При этом общее количество торговых марок, которые импортировались в Россию, за год тоже несколько сократилось, их стало на 3 меньше. А вот список SKU, несмотря на это, даже вырос, в текущем году в нашу страну с территории ЕАЭС ввозилось 177 товарных позиций (на 5 больше, чем годом ранее).

По денежному объёму поставок лидирует инъекционная форма препарата Цефтриаксон, почти 19% всего импорта из стран ЕАЭС. Этот же препарат демонстрирует довольно внушительную динамику отгрузок, почти 40%, если проводить расчёты в рублях. Поставки делят между собой белорусские «Борисовский завод медицинских препаратов» (68%) и «Белмедпрепараты» (32%).

Максимальную натуральную динамику (в упаковках) показывают инфузионные растворы Натрия Хлорида (в 5 раз) и Глюкозы (в 11 раз), интересно, что в первом случае рост отгрузок обеспечивался наращиванием объёмов поставок практически по всем формам выпуска, а в отношении Глюкозы за год существенно изменилась номенклатура – спектр поставляемых форм выпуска удвоился. Впрочем, в обоих случаях отличилась одна компания, казахская «Келун Групп».

Минимальную динамику в упаковках по итогам периода показывает таблетированный Ибупрофен (-28%), в основном спад обеспечивался сокращением поставок препарата производства «Белмедпрепараты».

gmpnews