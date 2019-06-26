Гособоронзаказ способен повлиять на импортозамещение в фармотрасли

Тем более что российские препараты часто не только не уступают, но и превосходят аналогичные импортные по ряду показателей. Компании, готовые учитывать требования особого заказчика, активно модернизируют свои производства. Однако этот процесс тормозят обстоятельства, не имеющие отношения к армейским регламентам.

По мнению отраслевых экспертов и участников рынка, существенные проблемы для отечественных производителей создает и государственное регулирование предельных отпускных цен на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, и медизделия. По закону верхняя граница стоимости не может превышать установленный ценовой барьер. И когда на аукцион выходят несколько дистрибьюторов и производителей одного и того же лекарственного препарата, производителям приходится снижать цену ниже своей рентабельности, что вынуждает их отказываться от такого производства. Освободившаяся ниша заполняется зарубежными аналогами, но уже по более высокой цене.

Возможно, в ситуациях, когда на рынке есть только один отечественный препарат конкретного международного непатентованного наименования, полезно было бы предусмотреть специальную процедуру — долгосрочный контракт на условиях, которые были бы оптимальны для заказчика и при этом не разоряли бы производителя.

Кроме того, пока еще не преодолено недоверие к отечественной продукции, и представители государственного заказчика не всегда стремятся обеспечить доступ к аукциону российских производителей. Это хорошо прослеживается на примере процедуры закупки вакцин, которые не входят в национальный календарь профилактических прививок, когда один лот можно объявлять на вакцины, применяемые начиная с 12 месяцев (зарубежного производства), а другой — на вакцины, применимые с 3 лет. Понятно, что для нужд силовых ведомств первых требуется на порядок меньше. Такое разделение лотов позволяло бы экономить миллионы, так как стоимость отечественных вакцин как минимум в два раза дешевле импортных аналогов, при доказанной эффективности и безопасности.

Кроме того, нельзя забывать о том, что есть стратегические позиции, в отношении которых надежнее полагаться на российских производителей, а не на зарубежных поставщиков, которые в любой момент могут стать заложниками меняющейся политической ситуации в мире.

ИСТОЧНИК: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

gmpnews