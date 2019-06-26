Фармацевта больничной аптеки ФСИН будут судить за присвоение лекарств

В Камызякском районе Астраханской области предстанет перед судом бывший старший фармацевт аптеки туберкулезной больницы медико-санитарной части Федеральной службы исполнения наказаний.

Ее обвиняют в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, на протяжении почти полугода женщина «таскала» из аптеки лекарственные препараты и медицинские изделия.

Недостачу обнаружили во время совместной проверки ФСБ и Службы собственной безопасности ФСИН. Ущерб, причиненный действиями фармацевта, оценивается почти в 190 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. руб., лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или ограничение свободы на срок до полутора лет.

Екатерина Погонцева

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