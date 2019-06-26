Подписан Гранд-контракт на 3,5 млн евро по созданию российско-финского Life Science Park

Новая инфраструктура будет создана на территории Технопарка Санкт-Петербурга в рамках программы Приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020».

Уже сегодня в этой программе более двух тысяч грантополучателей, на проекты которых было выделено 77 млн евро. Финансирование грантов осуществляются совместно Евросоюзом, российским и финским правительствами, в частности, бюджет данного проекта – 3,5 млн евро, из которых 2,8 млн будут привлечены в виде гранта от ЕС.

Подписание Соглашения о создании российско-финского Life Science Park, по словам Андрея Соколова, генерального директора АО «Технопарк Санкт-Петербурга», итог почти трехлетней совместной работы: финские коллеги были впечатлены возможностями созданной в городе на Неве технической платформы, где инновационные стартапы удачно взаимодействуют с городскими властями, вузами и научными учреждениями.

Новая инфраструктура будет интегрирована в Региональный инжиниринговый центр, на базе которого два года назад была создана уникальная лаборатория микрореакторного синтеза активных фармсубстанций. В планах авторов проекта Life Science Park: оборудование новых современных лабораторий для совместных научно-исследовательских проектов в секторе медико-биологических наук, а также в области пищевой и парафармацевтической промышленности.

Финские компании смогут тестировать здесь свои продукты, оформлять на них интеллектуальную собственность и затем представлять их на российском рынке, петербургские же исследователи через инфраструктуру Life Science Park будут отрабатывать механизмы выхода со своими инновациями на рынки международные, в первую очередь скандинавских стран. Также в планах развития – пилотный запуск современной модульной трансграничной учебной программы и ряда программ интернатуры для специалистов в области высокоэффективного синтеза из России и Финляндии.

«Вся программа Приграничного сотрудничества очень важна для нас— отметил Юкка-Пекка Бергман (Jukka-Pekka Bergman), программный директор управляющего органа программы. – Она является прекрасным инструментом для продвижения инноваций как финского, так российского бизнеса, и данный проект по созданию совместного научно-исследовательского центра – отличное тому подтверждение».

Фото: Ольга Островская

Ольга Островская

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