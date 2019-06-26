Росздравнадзор провел выездную рабочую встречу по вопросам маркировки

В ходе презентации системы логистической обработки промаркированных товаров в ГК «Сантенс» прошла очередная встреча рабочей группы по внедрению маркировки.

Выездная группа, в состав которой вошли заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко, глава направления «Фарма» в ЦРПТ Антон Харитонов и исполнительный директор AIPM Владимир Шипков, обсудила на закрытом совещании технические детали внедрения регистратрегистраторов выбытия. Крайне важным остается вопрос предоставления данных о препаратах производителям по всему пути следования.

Если ранее оператор переживал о своевременном внедрении системы маркировки в аптеках, то сегодня встает вопрос о готовности больниц. Как известно, они должны быть оснащены системами выбытия лекарственных препаратов и технически интегрированы для полноценного взаимодействия с ИС МДЛП.

Для регулятора крайне важно не просто запустить маркировку к 2020 г., а получить работающую систему, которая создаст единую цифровую экосистему с электронными рецептами и открытыми данными. Это повысит контроль и сделает рынок максимально прозрачным.

Денис Кунгуров

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