Суд согласился не пускать на рынок США аналоги препарата Novartis от рассеянного склероза

Федеральный суд США встал на сторону Novartis и удовлетворил требование о запрете производителям дженериков продавать в Соединенных Штатах аналоги лекарства от рассеянного склероза Gilenya, по крайней мере до разрешения патентного спора, сообщает Reuters.

Novartis просил дать предварительный судебный запрет на производство дженериков Gilenya таким компаниям, как Reddy’s Laboratories, Mylan Pharmaceuticals, Torrent Pharma и Aurobindo Pharma. Суд указал, что разрешение этим компаниям продавать свои воспроизведенные препараты до того, как будет решен патентный спор, нанесет швейцарскому фармпроизводителю больший урон, чем тем, кто хочет получить кусочек рынка Gilenya.

«Эти компании могут потерять возможность заработать 50 миллионов долларов коллективно в течение года, тогда как Novartis непоправимо потеряет рынок, на котором они получают примерно 1,8 миллиарда долларов каждый год, – заявил окружной судья США Леонард П. Старк. – Для меня этот баланс явно благоприятствует Novartis».

Во всем мире доход Gilenya в 2018 г. составил 3,3 млрд долл. Хотя продление срока действия патента истекает в 2019 г., Novartis утверждает, что патент о том, как дозируется лекарство, срок действия которого истекает в 2027 г., должен продлить срок его действия.

Годовой курс Gilenya в США составляет 95 594 долл. США.

«Novartis пошел на крупные затраты прежде чем добилась успеха, – считает Старк. – Общественность заинтересована в защите действующих патентных прав и в поддержке стимулов для крупных инвестиций, необходимых для разработки лекарств».

Елена Калиновская

pharmvestnik