Производители озаботились готовностью дистрибьюторов и логистов к маркировке

Логистический оператор ГК «Сантэнс» продемонстрировал участникам рынка на своем распределительном складе полный цикл обработки товара в рамках маркировки.

Собравшиеся смогли воочию увидеть все этапы прохождения товаров через логистическую цепь. Оператор относится к немногим логистам на отечественном рынке, проработавшим все этапы движения препаратов в условиях инфосистемы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) от производителя до аптеки.

«Пока на российском рынке все риски приписывают криптозащите кода маркировки, зарубежные производители признаются, что их больше беспокоит качество логистической цепи», – признался «ФВ» один из представителей производителя.

Логистикой «Сантэнс» сегодня пользуются практически все мировые фармпроизводители, которые будут вынуждены принять маркировку вместе с криптозащитой при поставках в РФ. И для них крайне важно иметь опытных партнеров с компетенциями, понимающих возможные риски отечественной системы маркировки.

Как сообщил «ФВ» президент ГК «Сантэнс» Олег Моисеенков, на сегодня удалось выстроить полную цепь прослеживаемости товара с передачей данных оператору на всех этапах, включая штучную сборку потребительских упаковок. Основным преимуществом в компании считают разработку платформы, дающую бесшовную интеграцию различных программных систем клиентов.

«На сегодня все производители поделились на две категории. Те, кто еще не погрузился достаточно глубоко в процесс маркировки, и те, кто уже задает очень глубокие вопросы. Поэтому наличие операторов с высокими компетенциями при движении товара крайне важно, особенно на начальном этапе внедрения всеобщей маркировки», – сообщил в ходе встречи глава направления «Фарма» в ЦРПТ Антон Харитонов.

На экскурсионной презентации все желающие смогли увидеть пять этапов прохождения товара через оператора:

первичная агрегация;

приемка и трансформация на приемке;

подготовка к отгрузке и трансформация коробов на отгрузке в рамках одной серии ЛП;

подготовка к отгрузке и штучная сборка потребительских упаковок различных видов ЛП на отгрузке;

подготовка к отгрузке, сборка коробов на отгрузке в рамках одной серии ЛП и штучная сборка потребительских упаковок разных видов ЛП на отгрузке.

Денис Кунгуров

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