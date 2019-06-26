В Беларуси и Казахстане пересматривают перечни безрецептурных препаратов

В Беларуси с 24 июня 2019 г. вступило в силу постановление Минздрава Республики № 27 «Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача», которое увеличило количество лекарств, которые продаются только по рецептам.

Так, теперь только по рецепту можно приобрести комбинированные оральные контрацептивы, большинство инъекционных препаратов (за исключением воды очищенной для инъекций, растворов натрия хлорида 0,9%, глюкозы, хондроитина сульфата, нестероидных противовоспалительных средств и спазмолитиков), глюкокортикостероиды для ингаляционного и интраназального применения, некоторые антибиотики. Без рецепта можно купить амоксициллин, амоксициллин+клавулановая кислота, ампициллин, доксициклин и производные нитрофурана в формах для внутреннего применения.

Постановление также упраздняет нормы отпуска, которые ранее были введены в условиях существовавшего на тот момент дефицита лекарственных средств. Нормы отпуска оставлены для отдельных лекарственных средств: спирто- и фенобарбиталсодержащих (корвалол, настойка боярышника, валерианы и т.п.), левоноргестрела, мифепристона, перманганата калия.

В Казахстане также пересматривают списки рецептурных и безрецептурных препаратов. Министерство здравоохранения республики опубликовало проект соответствующего приказа о внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения и социального развития от 28 апреля 2015 г. № 288 «Об утверждении Правил отнесения лекарственных средств к рецептурному отпуску».

Документ расширяет перечень лекарств, которые можно купить в аптеке без рецепта. Всего в списке более ста препаратов, среди которых популярные среди населения жаропонижающие (аспирин, ибупрофен, парацетамол), обезболивающее (диклофенак, кетопрофен, напроксен и пр.), отхаркивающие, спиртовые настойки, слабительные и пр.

Елена Калиновская

pharmvestnik