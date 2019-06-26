Рынку фармацевтического инжиниринга требуется «умное» регулирование

Весной этого года в СМИ появилась информация, что ГИЛС и НП прорабатывает вопрос внедрения обязательной квалификации проектов (DQ) для проектных бюро, работающих на фармрынке. Новость взбудоражила инжиниринговые компании, которые слышали о возможной обязательной аккредитации их деятельности, и нашла отклик среди потребителей услуг данных структур – заводов и лабораторий, особенно тех, кто имел печальный опыт работы с недобросовестными и слабоквалифицированными структурами.

Как фармпроизводства, переживающие бум строительства новых производственных площадок, относятся к ситуации на рынке инжиниринга? Может быть, все не так плохо, как пытается представить регулятор, стремящийся ввести еще один стандарт, требующий дополнительных затрат со стороны отрасли?

«При дефиците квалифицированных специалистов количество компаний, проявляющих активность на рынке инжиниринговых услуг, достаточно высокое, – говорит директор по производству компании «Активный компонент» Сергей Мирон. – Появилось множество компаний, имеющих в штате несколько человек, пытающихся организовать проектирование и монтаж на аутсорсинге, что отрицательно сказывается и на качестве, и на сроках. При проведении тендеров они демпингуют, декларируя условия, которые добросовестные компании не могут предложить. При этом высока вероятность исчезновения компании-победителя с полученными авансовыми платежами, которые трудно вернуть, т. к. уставный капитал и активы таких компаний ничтожно малы. Многие компании, в т. ч. достаточно крупные, работают по принципу финансовой пирамиды, используя деньги, полученные по новому проекту, для завершения работ по предыдущим проектам, что может привести к банкротству. Эта практика не делает рынок инжиниринга лучше».

Одно время компания, которая сегодня исчезла с рынка, подкупала заказчиков, предлагая реализацию проектов на генподряде. Но при таком подходе строительно-монтажные работы зачастую выполняются с максимально возможным удешевлением материалов и стоимости работ с целью увеличения своей рентабельности в рамках финансирования, предусмотренного контрактом. «Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию является традиционным результатом практически каждого проекта», – убежден Сергей Мирон.

Среди последствий неудачного выбора партнера в области проектирования и строительства директор по обеспечению качества компании «Фармасинтез» Валерий Аристов и ее технический директор Андрей Рыков отмечают дополнительные трудовые, финансовые и временные затраты на доработку результатов работ.

Вопрос кадров – бич для всех отраслей. Не составляет исключение и рынок инжиниринга. «Одна из основных проблем рынка инжиниринговых услуг – дефицит квалифицированных кадров, особенно проектировщиков-технологов, от которых как минимум на 50% зависит результат. Они мигрируют из одной инжиниринговой компании в другую, меняя ее рейтинг в ту или иную сторону. Многие заказчики предпочитают работать не с фирмами, а с конкретными людьми, в квалификации которых они могут быть уверены, независимо от компании, в которой они находятся», – отмечет Сергей Мирон.

«Активный компонент», например, для снижения рисков ошибок в проектных решениях на этапе тендера выбирает для концептуального проекта две компании, которым выдаются одинаковые технические задания. «Это предполагает увеличение инвестиций, но позволяет определить оптимальный вариант либо компиляцию из двух вариантов, выбрав оттуда наиболее интересные решения, – говорит директор по производству. – Но даже эти действия не могут дать полную гарантию. Пример тому – история с ООО «Фармконтракт», которая затронула и нашу компанию».

Представители «Фармасинтеза» отмечают схожесть процедур у заказчиков в отборе исполнителей среди инжиниринговых структур: запрос отзывов, оценка постоянно работающих специалистов (область допуска к выполнению специальных видов работ, опыт проектирования), оценка договорных отношений с субподрядчиками. «Необходима система менеджмента качества. Нужно жестко отсеивать претендентов, которые не соответствуют предъявляемым требованиям», – отмечают Андрей Рыков и Валерий Аристов.

При выборе подрядчика главный инженер АО «Биохимик» Сергей Богачев рекомендует обратить внимание на следующее:

— Известность компании на рынке и ее репутацию. Следует проанализировать портфолио, даже у давно зарегистрированной фирмы. Оценка успешности проекта проходит по следующим критериям: заказчик остался доволен проделанной работой; все сроки были соблюдены или работы выполнены досрочно; лимит выделенного бюджета не был превышен; объект исправно работает после сдачи.

— Наличие действующих лицензий. Документы необходимо увидеть лично, прежде чем заключать договор подряда.

— Квалификацию сотрудников. Инженеры должны знать действующую нормативную базу и иметь опыт работы. Сотрудники должны находиться в штате компании. Не стоит обращаться к посредникам, которые наймут фрилансеров – в этом случае сложно определить степень ответственности каждого задействованного лица.

— Меру ответственности, которую будет нести инжиниринговая компания за срыв сроков или разработку проекта с нарушениями. Необходимо выяснить, берет ли компания на себя ответственность за работу продукта или объекта после ввода его в эксплуатацию. В чем выражена эта ответственность в случае провала проекта – в финансах или имуществе, есть ли у компании эти эквиваленты в полном объеме.

— Степень гибкости условий сотрудничества. Хорошая компания всегда действует в интересах заказчика и в рамках договора, не навязывая «лишних» услуг.

Мы видим, что отечественный фармрынок уже пытался самостоятельно решить проблемы взаимодействия с инжиниринговыми компаниями, но не сильно преуспел – некоторые не стесняются признавать себя пострадавшими от действий недобросовестных партнеров. Возможно, в этом кроется причина того, что отрасль все активнее обращается к ГИЛС и НП с запросом принять участие в формировании регламента деятельности проектных бюро, внедрить лучшие практики мирового стандарта GEP.

Источник: ФБУ «ГИЛС и НП»

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