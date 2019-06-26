Servier оптимизирует фасовку лекарств из-за маркировки

Servier предупредила партнеров о прекращении производства ряда форм выпуска нескольких препаратов. Как поясняют в компании, пересмотр фасовки связан с внедрением маркировки лекарственных средств.

Компания Servier в письме от 21 июня 2019 г. предупредила партнеров о прекращении ввоза и производства для России некоторых лекарств. Например, с 1 марта 2019 г. прекращен ввоз препарата «Импликор» в дозировке 7,5 мг+50 мг в пачках по 56 таблеток, а с 1 августа 2019 г. перестанет производиться лекарство «Престариум А» в дозировке

10 мг в пачках по 90 таблеток.

Письмо попало в социальные сети и обеспокоило граждан. Однако, согласно Государственному реестру лекарственных средств, компания выпускает эти же лекарства в этих же дозировках, но с другой фасовкой. Например, «Импликор» остается в фасовке по 14, 28 и 84 таблетки, а «Престариум А» – в фасовке по 30 таблеток.

«В настоящее время компания проводит оптимизацию ряда форм выпуска лекарственных препаратов и в этой связи прекращает их производство и/или ввоз на территорию РФ, – рассказали «ФВ» в компании. – В первую очередь это связано с вводом обязательной системы маркировки с 1 января 2020 г., когда целесообразность в использовании данных форм выпуска сходит на нет. Все лекарственные препараты компании будут доступны на российском рынке в другой форме выпуске или размере упаковки, производство которых продолжается в полном объеме. Фактическая доступность данных лекарственных препаратов для российских пациентов будет обеспечена полностью».

В Servier также заверяют, что все лекарственные препараты будут доступны без изменения ценовых решений из расчета за упаковку. Ранее выпуск лекарственных препаратов в этих формах осуществлялся для решения задачи целевого использования в различных сегментах рынка.

Елена Калиновская

pharmvestnik