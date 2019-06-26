Переноса сроков маркировки лекарственных средств не будет

Об этом еще раз заявил руководитель направления «Фарма» компании ЦРПТ Антон Харитонов в ходе выступления на конференции Global Track & Trace Russia, которая проходит в Москве 24-26 июня.

Антон Харитонов, руководитель направления «Фарма» компании ЦРПТ, рассказал о том, что важно сделать прямо сейчас для подготовки к новой системе маркировки. «Чем ближе старт, тем всем понятнее, что переноса сроков маркировки лекарственных средств не будет. От игроков рынка требуется в первую очередь зарегистрироваться в системе, заказать коды и протестировать работу с ними».

Кроме того, представитель ЦРПТ ответил на вопросы аудитории, которые, кроме прочего касались нанесения кодов и обращения продукции, маркированной в ходе пилотного проекта. Антон Харитонов пояснил, что коды могут также наноситься в виде стикеров (этикеток). При этом они должны быть неотделяемыми от упаковки. Упаковки с маркировкой, нанесенной в ходе эксперимента, будут обращаться на рынке до окончания срока годности ЛП. В структуре кода изменений не ожидается.

Конференция проводится совместно с Excellis Health Solutions. В адженде вопросы внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов в соответствии с требованиями законодательства. Мероприятие собрало более 150 участников — представителей фармацевтических компаний и экспертов рынка здравоохранения.

Источник: ГК «КОРУС Консалтинг»

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