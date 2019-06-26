В громком коррупционном деле появилась еще одна статья УК РФ

Фигурантам коррупционного уголовного дела, в числе которых руководители АО «Ульяновскфармация» и бывшие министры здравоохранения Ульяновской области, добавили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ «Неисполнение решений суда».

Речь идет о том, что даже несмотря на судебные постановления, вынесенные в пользу льготников, получить положенные им бесплатные лекарственные препараты они так и не смогли. Санкция по ней для представителей властей предусматривает штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы сроком до двух лет.

Как сообщает портал «Улновости», суды снова удовлетворили ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей бывших руководителей АО «Ульяновскфармация» и экс-председателя комитета ЗСО по социальной политике – до 27 сентября, а бывшему министру здравоохранения Ульяновской области Рашиду Абдуллову – до 1 августа. До конца сентября останется под домашним арестом другой отраслевой министр с приставкой «экс» Павел Дегтярь.

Напомним, что ранее перечисленным лицам были предъявлены обвинения в мошенничестве при закупках лекарственных препаратов.

Екатерина Погонцева

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