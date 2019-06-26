ВОЗ предлагает методику решения проблемы антибиотикорезистентности

ВОЗ запустила глобальную кампанию, призывающую правительства стран мира принять инструмент (методику) для сокращения распространения резистентности к противомикробным препаратам, побочных эффектов и затрат.

Инструмент AWaRe (Access, Watch and Reserve) был разработан ВОЗ в виде Списка основных лекарственных средств для сдерживания роста резистентности и для того, чтобы сделать использование антибиотиков более безопасным и эффективным. Список классифицирует антибиотики на три группы – Доступ, Наблюдение и Резерв – и определяет, какие антибиотики использовать для наиболее распространенных и серьезных инфекций, какие из них должны быть доступны в любое время в системе здравоохранения, и те, которые должны использоваться в небольших количествах или быть в запасе и использоваться только в крайнем случае.

Новая кампания направлена на увеличение доли глобального потребления антибиотиков в группе Доступ (Access) как минимум до 60%, и сокращение использования антибиотиков, наиболее подверженных риску резистентности в группах Наблюдение (Watch ) и Резерв (Reserve). Использование антибиотиков группы Доступ снижает риск резистентности, поскольку они являются антибиотиками «узкого спектра» (которые нацелены на конкретный микроорганизм, а не на несколько). Также они стоят дешевле, потому что доступны в виде дженериков.

Устойчивость к антимикробным препаратам представляет собой глобальную угрозу здоровью и развитию, которая продолжает нарастать во всем мире. В настоящее время считается, что более 50% антибиотиков во многих странах используются ненадлежащим образом, например, для лечения вирусов, когда они лечат только бактериальные инфекции или используют неправильный (более широкого спектра) антибиотик, тем самым способствуя распространению устойчивости к противомикробным препаратам.

Одной из наиболее актуальных проблем является распространение устойчивых грамотрицательных бактерий, включая Acinetobacter, Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. Эти бактерии, которые обычно обнаруживаются у госпитализированных пациентов, провоцируют такие инфекции как пневмония, инфекции кровотока, инфекции раны или области хирургического вмешательства и менингит. Когда антибиотики перестают работать эффективно, требуются более дорогие методы лечения и госпитализация, что приводит к тяжелым последствиям бюджетов здравоохранения.

В то же время многие страны с низким и средним уровнем дохода испытывают огромные затруднения в доступе к эффективным и надлежащим антибиотикам. Пневмония остается частой причиной детской смертности (по оценкам, в мире около одного миллиона случаев в год) во многих регионах из-за отсутствия доступа к антибиотикам. И хотя более 100 стран разработали национальные планы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, лишь около одной пятой этих планов финансируется и осуществляется.

Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 г. утверждена распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 года №2045-р.

В марте 2019 г. распоряжением №604-р утвержден план по реализации этой стратегии в РФ.

Источник: Росздравнадзор

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