Налоговый вычет можно получить за все лекарства, купленные по рецепту

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

В частности, документ предусматривает получение социального налогового вычета по НДФЛ в размере стоимости лекарств, приобретаемых гражданами по рецепту врача.

Сейчас граждане вправе получить такой вычет в отношении лекарств, назначенных лечащим врачом, которые приобретаются по рецепту за счет собственных средств. Однако вычет распространяется лишь нa лекарства, включенные в утвержденный Правительством РФ перечень, который включает в себя более 400 лекарственных препаратов.

Принятым законом из статьи 219 исключается норма, касающаяся утверждения кабмином данного перечня, то есть распространяется налоговый вычет нa любые лекарства, назначенные врачом.

Стоит отметить, что изначально законопроект предусматривал расширение списка лекарств, в отношении которых гражданам мог предоставляться налоговый вычет. Вместо используемого нa данный момент списка кабмин предложил применять список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В настоящее время в этот список входит более 700 позиций.

Однако впоследствии было принято решение предоставлять налоговый вычет на все лекарства, выписанные врачом и приобретенные гражданами за свой счет в аптеке по рецепту.

Елена Сидорова

pharmvestnik