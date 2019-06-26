Ответственным за рекламу лекарств могут назначить врача

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил на одном из заседаний, что депутаты обсуждают возможные изменения в законе о рекламе лекарств. Есть мысли повысить ответственность рекламных посылов за счет участия в ней врачей. Президент Лиги пациентов сомневается в пользе таких законодательных поправок.

«Мы считаем, что рекламировать лекарства должен доктор, а не мужчины и женщины, которых никто не знает, – сообщил Александр Петров. – Доктор несет ответственность за свои слова и ставит на карту свою репутацию. Пусть указывает свое имя, звание, должность в рекламе. Если это будет известный доктор, то он будет смотреть, какого качества товар он рекламирует».

У президента «Лиги защитников пациентов» Александра Саверского такая забота о гражданах со стороны депутатов вызвала недоумение.

«Очень жаль, что у депутатов находится время на просмотр рекламы и оценку ответственности лиц, снимающихся в ней, но нет времени посмотреть, есть ли ответственность у докторов в реальной жизни за назначение лекарств», – прокомментировал «ФВ» заявление г-на Петрова глава Лиги пациентов.

По его словам, ответственности нет, потому что депутаты лишили врачей права выписывать лекарства по торговому наименованию. А если нет права – нет и ответственности. Кроме того, известна формула «рекламодатель ответственности за качество товара не несет». Максимум, за что может отвечать доктор, это за качество рекламы, а за качество лекарств отвечает производитель и Минздрав, который это качество проверяет и регистрирует. Если зарегистрировано, то какие вопросы к рекламодателям?

Александр Саверский сомневается, что врач сможет дать оценку конкретным препаратам на степень их эффективности и надежности: «Интересно, как доктор – известный или нет – отличит некачественные белые таблетки от качественных. Вместо закона об обеспечении бесплатными лекарствами люди думают о том, как бы еще прорекламировать лекарства, чтобы их лучше покупали».

Денис Кунгуров

pharmvestnik