Лидирующие корпорации в разрезе ценовых сегментов

С января по апрель 2019 г. доля аптечных продаж лекарственных средств с ценой менее 100 руб. составила 11% в стоимостном выражении и 54% – в натуральном. За рассматриваемый период лидирующими в самом дешевом ценовом сегменте стали такие российские корпорации, как «Обновление ПФК» и «Фармстандарт».

А вот самые высокие объемы продаж дорогостоящих препаратов принадлежат фармацевтической компании «Байер». Доля лекарственных средств с ценой более 1000 руб. на коммерческом рынке составила 19% по объему в рублях и всего 2% в упаковках.

По отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 70% увеличился объем розничного рынка лекарственных препаратов марки Renewal от «Обновление ПФК». Положительным приростом реализованных упаковок лекарственных средств +52% к YTD‘4 2018 может похвастаться «КРКА».

Источник: AlphaRM

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