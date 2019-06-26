Минздрав сделал счетчики для расчета потребностей в препаратах в каждом регионе

Национальные проекты, стартовавшие в этом году, переформатируют всю систему общественного здоровья. Больше всего ожиданий у россиян связано с реализацией национального проекта «Здравоохранение», в котором одно из самых значительных направлений — онкология. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью ТАСС рассказала о том, сколько сейчас используется современных схем лечения онкозаболеваний и как осуществляется закупка лекарственных препаратов данного профиля.

По словам министра, сейчас в клинические протоколы входит более 1000 схем в зависимости от локализации, стадии и особенностей процесса.

Чтобы их все регионы использовали, нам нужно, чтобы наши профессиональные лидеры по направлениям мягко, но требовательно заставили медицинское сообщество работать по современным принципам.

«Теперь ни у одного региона не получится закупать, скажем, 35 химиотерапевтических препаратов по самым дешевым схемам только потому, что это экономически выгодно для региона, хотя и недостаточно эффективно для пациентов», — продолжает Вероника Скворцова.

Мы сделали счетчики для расчета потребностей в разных препаратах в каждом регионе. Теперь регионы должны добросовестно выполнить работу и составить свод препаратов под современные схемы лечения, чтобы сформировать базовые закупки. Это важная задача.

«Мы сейчас завершили первую версию такого цифрового онкологического контура и надеемся в этом году запустить пилотные проекты по внедрению вот этой единой онкологической системы, которая бы позволяла отслеживать каждого больного, все ошибки и их очень быстро поправлять в режиме, приближенном к режиму реального времени», — дополнила министр.

Сейчас регионы используют запасы лекарств, которые были закуплены еще до запуска нацпроектов. Конечно, консервативные привычки у врачей присутствуют, но в целом с апреля-мая ситуация начинает выправляться. Мы работаем адресно с каждым регионом, со всеми главными специалистами-онкологами, с министрами и начмедами, проводим работу над ошибками. Все в регионах, начиная с уровня глав субъектов до самих врачей, понимают, в чем смысл этого переходного периода.

gmpnews