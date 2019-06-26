Морозов: на обеспечение детей с инсулиновыми помпами расходными материалами выделено более 2 млрд рублей

25 июня на пленарном заседании Государственной Думы принят во втором чтении законопроект с изменениями в федеральный бюджет на 2019 год.

«С учетом внесенных поправок расходы на раздел «Здравоохранение» увеличиваются в 2019 году на 22,5 млрд рублей и в итоге составят 678,1 млрд рублей», – прокомментировал основные изменения в сфере здравоохранения председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По поправке Правительства Российской Федерации ко второму чтению выделено дополнительно более 2 млрд рублей на обеспечение детей-инвалидов расходными материалами к инсулиновым помпам.

Дмитрий Морозов пояснил, что регионы обеспечивают больных сахарным диабетом инсулиновыми помпами, прежде всего детей-инвалидов, а вот дорогие расходные материалы приходится покупать из личных средств. Сейчас количество больных, которым установлены инсулиновые помпы, насчитывает 17 828 человек, из них детей-инвалидов – 12 747.

Поэтому год назад Комитет инициировал вопрос о выделении средств федерального бюджета на обеспечение нуждающихся именно расходными материалами. «Мы настойчиво ставили его на встречах с Министром здравоохранения, на «правительственных часах», направляли соответствующие запросы. Проблема была поднята перед Дмитрием Медведевым, когда он выступал с Отчетом о работе Правительства в Государственной Думе 17 апреля», — отметил Дмитрий Морозов. В результате Председателем Правительства было дано поручение проработать вопрос о выделении в 2019 году бюджетных ассигнований с целью обеспечения расходными материалами к инсулиновым помпам льготных категорий граждан.

«Важно то, что выделенные дополнительные средства во втором чтении уже распределены по субъектам Российской Федерации в приложении к федеральному бюджету. Это значит, что скоро они дойдут до больных сахарным диабетом», — пояснил председатель Комитета.

Комитет поддержал выделение дополнительных средств на закупку антиретровирусных лекарственных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в сумме 3 млрд рублей, на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов против полиомиелита и профилактики гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок в сумме 2,3 млрд рублей.

Кроме этого, в федеральную адресную инвестиционную программу дополнительно включен целый ряд объектов здравоохранения федерального и регионального значения: ФГБУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии», Орский онкологический диспансер в Оренбургской области, Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан в г. Набережные Челны, акушерский корпус Ковровской многопрофильной городской больницы №1 во Владимирской области и другие.

Председатель Комитета акцентировал внимание на выполнении поручения Президента Российской Федерации в части отмены возрастного ограничения (50 лет) при осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность по программе «Земский доктор». «Необходимые поправки внесены. Это расширит возможности для переезда в сельскую местность опытнейших докторов — носителей интеллекта, знаний и профессионализма», — выразил уверенность Дмитрий Морозов.

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