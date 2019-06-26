АРФП: пришло время обратить внимание на утилизацию лекарств на бытовом уровне

На сегодняшний день Российский фармацевтический рынок один из наиболее динамичных и быстроразвивающихся в мире. В этой области происходит активное импортозамещение. Значительную часть производимых в России лекарств можно отнести к высокотехнологичной продукции. Этот успех, конечно же, связан с реализацией стратегией «Фарма-2020».

Сегодня по данным RNC Pharma суммарный объём производства лекарственных препаратов в России с начала года составил 157,5 млрд. руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Всего с января по май был отгружен 1,74 млрд. упаковок лекарственных препаратов.

Спрос на лекарственные препараты постоянно растёт. Так по данным DSM group, за 5 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 выросли продажи на 6,8% в упаковках и на 11,2% в рублях.

Но у этой статистики есть и обратная сторона. В силу доступности медикаментов люди бесконтрольно принимают лекарства. Замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» отметил, что через 30 лет число смертей от устойчивости к антибиотикам может вырасти до 10 миллионов год.

Ученые же обеспокоены содержанием антибактериальных препаратов во флоре и фауне. По данным исследований, их содержание превышает допустимые нормы в разы, а это может привести к появлению новых неизвестных форм заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Возможно, одной из причин является неорганизованная утилизация лекарств. В промышленных масштабах эти действия закреплены в нормах СанПина, и регулируются законодательными актами, в частности, основания и порядок уничтожения прописаны в законе N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010. Так недоброкачественные, фальсифицированные и контрафактные лекарства подлежат изъятию из оборота и уничтожению, но это касается аптечных сетей и фармацевтических производителей. В документе нет ничего про население.

Большинство людей просроченные лекарства просто выбрасывают в мусорное ведро. Никто не задумывается, насколько это опасно. Сложившаяся ситуация должна измениться в будущем. И в концепции стратегии «Фарма 2030» данная проблема, возможно, будет решена.

Утилизации отходов обсуждается на самом высоком уровне. Этой теме было уделено большое внимание во время прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, в России появится раздельный сбор медицинских препаратов от населения по классам опасности.

В Европе и Америке медицинские отходы и просроченные препараты люди приносят в аптеки, где стоят специальные приемники. Кроме этого в развитых странах проходят акции по приему просроченных и ненужных лекарств. Так называемые «Дни лишних лекарств». Люди приносят таблетки, мази, ампулы, сиропы и растворы, а волонтеры распределяют, запаковывают и отправляют их на утилизацию в специальные организации. Подобные пункты приема уже есть в Белоруссии и Казахстане.

По мнению генерального директора Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева:

«медпрепараты и медизделия относятся к высокому классу опасности. Обращение с ними требует соблюдения определённых правил. В нашей стране нет культуры раздельного сбора мусора, как например в Японии. Вводить нормы и правила, конечно, нужно. Но в первую очередь, необходимо ликвидировать безграмотность людей в этом вопросе. По статистике, в России ежегодно образуется до одного миллиона тонн медицинских и биологических отходов, и эта цифра неуклонно растет. Обыватель даже не задумывается над этим вопросом, который грозит серьезными последствиями для экологии и здоровья человека».

Наверное, пришло время обратить внимание на утилизацию лекарственных средств на бытовом уровне.

По материалам Пресс-службы АРФП

gmpnews