Китай рассматривает возможность принятия жесткого закона в отношении дефектных вакцин

Высший законодательный орган Китая 25 июля начал рассмотрение законопроекта о контроле вакцинных препаратов, в котором содержится призыв «самого строгого» управления путем создания системы надзора за всем процессом и ужесточения наказаний за производство и продажу поддельных или некачественных вакцин.

Проект о вакционном контроле был представлен для третьего рассмотрения на 11-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, которая открылась 25 июня.

Согласно проекту, надзор за вакцинами должен быть увеличен и ужесточен, чтобы охватить весь процесс — от разработки вакцин до их производства, распространения и применения.

Специализированные инспекционные группы, состоящие из фармацевтических специалистов, будут созданы на центральном и провинциальном уровнях для усиления надзора за вакцинами, говорится в законопроекте.

В проекте также представлен проект введения электронной системы отслеживания вакцин от производства до использования. Например, данные о вакцинации, включая информацию о вакцине, ее срок годности, дату использования, медицинских работников, которые выпускают вакцины, а также их получателей, должны быть зафиксированы и храниться в течение не менее пяти лет после истечения срока действия вакцины.

Для повышения прозрачности отрасли владельцы лицензий на вакцины обязаны своевременно публиковать информацию о вакцинах на своих веб-сайтах, включая инструкции и маркировку продукции, официальное утверждение, информацию об отзыве, полученные проверки и наказания, а также обязательное страхование.

russian.news.cn