М.Мясникович встретился с генеральным директором индийской компании «НАТКО ФАРМА Лимитед»

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович провел встречу с генеральным директором индийской компании компании «НАТКО ФАРМА Лимитед» Радживом Наннапанени. Компания является соучредителем СООО «Нативита», которая создает в г.п. Бешенковичи Витебской области уникальное производство по производству лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний (биотехнологическое производство на основе моноклональных антител).

В проекте участвует международный состав учредителей: компании Беларуси, Индии, Словакии, Литвы. В строительство фармацевтического завода инвесторы уже вложили 15 млн долларов. Зарегистрировано 22 лекарственных препарата. В развитие производства планируется дополнительно направить около 10 млн долларов.

Как проинформировал председатель Совета директоров, исполняющий обязанности генерального директора СООО «Нативита» Алексей Сычев, общий объем реализации продукции в 2018 году составил 17 млн долларов, в 2019 году — ожидается в размере около 28 млн долларов. В планах компании — ежегодное освоение по полному циклу не менее 7 лекарственных средств.

Речь идет не только о производстве дженериков, но и о разработке собственных оригинальных препаратов. Для этого будет создан комплекс современных лабораторий для разработки лекарственных средств, а также контроля их качества.

Глубокая локализация и производство лекарств по полному циклу создает хорошие возможности и для развития экспорта. Ожидается, что в 2019 году на внешние рынки заводом будет поставлено продукции на 7,7 млн долларов. В течение пяти лет эту цифру планируется увеличить до 50 млн долларов.

«Вопросы лекарственного обеспечения являются приоритетными для экономики нашей страны. Мы заинтересованы в том, чтобы совместно с индийскими инвесторами производить широкую номенклатуру лекарственных препаратов, — подчеркнул Михаил Мясникович. — Беларусь в этом плане хорошая площадка и для выхода на рынок стран Евразийского экономического союза».

В свою очередь Раджив Наннапанени отметил высокий уровень реализации проекта и выразил уверенность в дальнешем успешном сотрудничестве с Беларусью. Он подчеркнул, что «НАТКО ФАРМА Лимитед» является одним из мировых лидеров по производству препаратов для лечения онкологических заболеваний и ведущим производителем в этом сегменте в Индии. «Я уверен, что мы можем обеспечить Беларусь препаратами высокого качества по доступным ценам. Мы рады развивать здесь свой бизнес и позитивно оцениваем дальнейшие перспективы», — подчеркнул он.

Всего в Беларуси реализуется три инвестиционных проекта с индийскими фармацевтическими компаниями — в Бешенковичах Витебской области, Скиделе Гродненской области и Колядичах Минской области.

sovrep.gov.by