Walmart частично сокращает штат фармацевтов

Ритейлер Walmart сокращает штат фармацевтов на 3% в США. Крупнейшая в мире сеть стремится сократить расходы и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям здравоохранения, сообщает Bloomberg.

«Компания приводит наш штат сотрудников в соответствие с требованиями бизнеса», – сказала пресс-секретарь Марили Макиннис, отказавшись назвать количество сокращаемых рабочих мест.

Источник Bloomberg сообщил, что сокращение в аптеках будет составлять менее 3% от всех работников сектора здравоохранения компании в США. Согласно информации из социальных сетей, которые часто посещают сотрудники Walmart, сокращение может коснуться в основном более возрастных фармацевтов.

Этот шаг показывает, как Walmart пытается сбалансировать потребность в сокращении расходов и расширение бизнеса в ключевых категориях. Walmart имеет аптеки почти во всех своих 4700 отделениях в США, а сектор здравоохранения составляет 11% его доходов в этой стране. На собрании инвесторов в октябре 2018 г. генеральный директор компании Дуг Макмиллон заявил, что амбиции компании в области здравоохранения заключаются в поиске способов увеличить свою долю на рынке расходов на здравоохранение в США на 3,5 трлн долл. США.

Елена Калиновская

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