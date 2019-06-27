Игра в монополию обернулась миллионным штрафом

Свердловское УФАС оштрафовало ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» на 4,85 млн руб. Ведомство полагает, что предприятие заключило монопольное соглашение с коммерческой структурой и тем самым нанесло ущерб государству.

По версии антимонопольной службы, Областная станция переливания крови (ОСПК), на долю которой приходится 96,73% российского рынка иммуноглобулина против клещевого энцефалита, в 2018 г. реализовала большую часть товара екатеринбургской компании «Альфа Фарм», отказав другим покупателям. При этом, отмечают эксперты УФАС, ОСПК перестала отгружать иммуноглобулин медицинским учреждениям – вместо нее поставки осуществляла «Альфа Фарм», которой предприятие предоставило 30%-ную скидку на свою продукцию. Благодаря неконкурентному преимуществу фирма-посредник могла предлагать товар дешевле, чем другие поставщики.

Такие действия производителя и дистрибьютора ведомство признало монопольной деятельностью. Компанию «Альфа Фарм» свердловское УФАС обязало вернуть в федеральный бюджет незаконно полученный доход в сумме 172,7 млн руб., а Областную станцию переливания крови оштрафовало на 4,85 млн руб.

Владелец «Альфа Фарм» с обвинениями антимонопольного органа не согласился и подал иск в Арбитражный суд Свердловской области. По его мнению, вынося вердикт, ведомство исходило из неверных оценок рыночной доли ОСПК и не учитывало многих факторов, влиявших на рыночную ситуацию. ОСПК его требования поддержала.

В УФАС монопольное соглашение участников рынка считают доказанным.

Михаил Старков

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