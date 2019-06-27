Утверждена программа действий по выявлению и пресечению картелей

Правительство РФ утвердило межведомственную программу мер по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019 — 2023 гг. Соответствующее распоряжение от 17.06.2019 г. № 1314-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Программа разработана во исполнение поручения Президента России по осуществлению первоочередных мер, направленных на выявление и пресечение деятельности картелей.

Целевыми индикаторами (показателями) программы являются: отношение возбужденных исполнительных производств по взысканию административных штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, к количеству поступивших в структурные подразделения Федеральной службы судебных приставов постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях; количество дел о нарушении антимонопольного законодательства РФ, возбужденных по признакам заключения картеля и (или) иного ограничивающего конкуренцию соглашения, доход участников от которого составляет менее 50 млн руб. (или ущерб от которого составляет менее 10 млн руб.).

В соответствии с документом к сентябрю 2019 г. должны быть подготовлены и внесены в Госдуму проекты федеральных законов о внесении изменений в антимонопольное, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство РФ, законодательство об административных правонарушениях в целях своевременного выявления и пресечения картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений, недопущения участия в торгах участников картелей, а также усиления уголовной и административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства РФ.

До декабря 2019 г. ФАС России должна разработать и представить в Правительство РФ проект федерального закона, предусматривающего снижение размера административных штрафов для лиц, признанных участниками ограничивающих конкуренцию соглашений и готовых добровольно уплатить штрафы в установленные сроки.

Елена Сидорова

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