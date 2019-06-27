Цены на дженерики в Великобритании намного ниже, чем в других странах Европы

Воспроизведенные лекарства в Великобритании намного дешевле, чем в большинстве других стран Европы. Таков вывод исследования компании Oxera, проведенного по заказу Британской ассоциации производителей дженериков (British Generic Manufacturers Association (BGMA). Однако, как пишет The Financial Times, этот хорошо функционирующий рынок может быть подорван Brexit.

В независимом отчете консалтинговой компании сравнивались отпускные цены производителей, чтобы соотнести емкость британского рынка с рынками других стран.

Согласно исследованию, роль дженериков в фармацевтической промышленности Великобритании в последние годы значительно выросла. Объем рецептов на воспроизведенные препараты, обслуживаемых в районных аптеках в Англии, удвоился, вырос с 415 млн фунтов в 2005 г. до 824 млн фунтов в 2017 г.

Oxera обнаружила, что в течение четырех лет после выхода на рынок цены на дженерики были в среднем на 70–90% ниже, чем на оригинальный продукт. Эксперты обнаружили: в шести эквивалентных и других странах воспроизведенные лекарства могут быть в 4,5 раза дороже, чем в Великобритании.

Генеральный директор BGMA Уорик Смит полагает, что одна из причин этого состоит в том, что в Великобритании цены на большинство дженериков устанавливались на основе конкуренции, когда компании претендовали на долю рынка, а не благодаря какому-либо механизму централизованного ценообразования.

«Конкуренция работает лучше, чем вмешательство плательщиков, – сказал г-н Смит. – Если вы стимулируете местных фармацевтов получить лучшее предложение, они, как правило, работают лучше, чем когда цену устанавливает правительство». Другие привлекательные стороны британского рынка для производителей – они свободно могут повышать цены, сокращать объемы или вообще уходить из рынка, если продажа того или иного лекарства стала убыточной.

Тем не менее г-н Смит предупредил, что некоторые из этих преимуществ могут исчезнуть, если Великобритания покинет ЕС без соглашения о поддержании общего режима регулирования с другими 27 государствами-членами. Значительная часть экономии на масштабе, от которой выиграла Великобритания, была подкреплена необходимостью обеспечить только одно маркетинговое одобрение для всего ЕС.

Он добавил: «Если мы находимся за пределами ЕС и не являемся частью европейской нормативно-правовой базы, это будет означать дополнительную часть бюрократии, через которую придется пройти компаниям». Это может привести к тому, что лекарства в Великобритании будут выпущены позже или не появятся вообще.

Елена Калиновская

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