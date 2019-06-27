Сингапурские ученые разработали систему ранней диагностики болезни Альцгеймера

Ученые из Национального университета Сингапура (НУС) разработали систему APEX (Amplified Plasmonic Exosome – амплифицированная плазмонная экзосома) для ранней диагностики болезни Альцгеймера (БА) и мониторинга ответа пациента на лечение с помощью простого анализа крови, сообщает Biospectrum Asia.

Система APEX, созданная для распознавания молекулярного маркера БА, агрегированного бета-амилоида (агAβ), на ранней стадии, потенциально может диагностировать БА еще до появления клинических симптомов.

Эта новая технология обладает высокой чувствительностью и обеспечивает точность диагноза, сравнимую с таковой при позитрон-эмиссионной томографии (ПЭТ) головного мозга, в настоящее время являющейся «золотым стандартом» диагностики БА. При этом стоимость одного анализа с использованием APEX составляет около 30 долл., т.е. менее 1% стоимости ПЭТ.

Текущий дизайн системы позволяет анализировать 60 образцов крови одновременно; результаты анализа готовы менее чем через 1 час. Поскольку в системе APEX используется нативная плазма крови без дополнительной пробоподготовки, система осуществляет измерения напрямую и весьма проста для применения в условиях клиники.

Татьяна Кублицкая

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