Свыше 93% льготников Дагестана выбрали монетизацию

Более 93% льготников Дагестана вышли из федеральной программы льготного лекарственного обеспечения. Это один из самых высоких показателей по стране.

При этом, монетизировав свое право, многие дагестанцы продолжают требовать предоставления им бесплатных медикаментов по региональной льготе. Все это снижает доступность лекарственной помощи в республике. Об этом сообщил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов на недавней коллегии ведомства.

Ранее министр привлекал внимание к еще одной проблеме, которая создает сложности при организации льготного лекарственного обеспечения жителей республики, – нерасторопность Комитета по госзакупкам, который размещает на сайте торгов документацию, предоставленную Минздравом, с опозданием, не в полном объеме и с ошибками. Комитет в свое оправдание ответил, что имеет право проверять заявку в течение 10 дней, а размещать информацию об осуществлении закупки – в течение 25 дней, и эти сроки не превышаются.

Не обошла Дагестан стороной и проблема, связанная с новым порядком определения начальной (максимальной) цены контракта и отказом потенциальных поставщиков от участия в торгах. Как и в ряде других субъектов, в республике были сформированы предложения по поводу внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство для исправления положения.

«То, что Минздрав РД эти проблемы поднимает, – уже хорошо, – считает руководитель общественной организации «Монитор пациента» Зиявудин Увайсов. – Люди должны знать, почему им так долго не дают лекарства. Когда чиновники скрывают суть проблемы, прячась за красивые отчеты, это наводит на мысль о том, что не все там чисто. А когда они открыто признают ошибки и называют виноватых, возникает доверие и надежда на улучшение ситуации».

Екатерина Погонцева

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