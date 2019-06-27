Эксперт: пока производители тестируют маркировку, аптеки сидят без дела

ЦРПТ уверенно заявляет, что с 1 января 2020 г. система маркировки лекарственных средств заработает в полную силу. Режим ожидания переноса сроков, в котором в настоящий момент находится часть фармбизнеса, может привести к негативным последствиям.

Как подчеркнул менеджер направления «Фарма» в ЦРПТ Анатолий Свечин, выступая в рамках заседания Аптечного клуба, в настоящий момент промаркировано порядка 12 млн упаковок. ЦРПТ не ожидает каких-либо серьезных сбоев работы при повсеместном запуске процесса маркировки с 2020 г.

«Сейчас мы наблюдаем лавинообразный рост регистрации в системе. Уверен, система запустится в установленные сроки», – отметил Анатолий Свечин.

При этом эксперт напомнил, что на подготовку к включению в процесс требуется время, в частности, ЛПУ может понадобиться около 6 месяцев, аптечным организациям – от 1 до 3 месяцев. Все зависит от гибкости самой организации, пояснил Анатолий Свечин и посоветовал активно подключаться к системе уже сейчас.

Основной проблемой на сегодняшний день являются не столько технические тонкости, сколько абсолютно различный уровень понимания грядущих изменений. Если ряд компаний с уверенностью заявляют о своей полной готовности, то отдельные игроки рынка еще даже не осознали смысла происходящего.

Самым слабым звеном на сегодняшний день называют аптечные организации и ЛПУ. Однако в ходе дискуссии представители ряда аптек заявили, что они готовы протестировать получение и отпуск промаркированных препаратов, но их в аптеках нет.

«Пока производители тестируют, аптеки сидят и ждут. У нас нет промаркированных препаратов, а нам бы тоже хотелось отработать возможные ошибки», – заявила управляющая аптеками «Северная звезда» Оксана Юрченко.

В свою очередь Анатолий Свечин заявил, что уже к сентябрю ожидается 90%-ная регистрация в системе МДЛП участников фармрынка.

Впрочем, звучали и негативные сценарии развития. Дмитрий Величкин, директор по логистике «ПрофитМед», заявил, что не верит в своевременный запуск системы, он считает, что она будет настраиваться в ручном режиме еще длительное время.

Фото: Оксана Баранова

Оксана Баранова

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