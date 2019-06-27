СП: субсидии ФРП на маркировку лекарств в 2018 году освоены на 31%

На 1 января 2019 года Фонд развития промышленности (ФРП) в общей сложности не освоил 12,9 млрд рублей целевых бюджетных ассигнований. Значительный остаток на конец года говорит о низком качестве планирования расходов и ежегодном завышении потребности ФРП в федеральных субсидиях, заключили аудиторы Счетной палаты (СП).

Одной из наиболее недоосвоенных оказалась субсидия на проекты фармпроизводителей по внедрению системы мониторинга движения лекарств. На 31 декабря 2018 года ФРП потратил 706,7 млн рублей, или 30,7% от общего объема выделенных на маркировку средств, оставив без движения 1,6 млрд рублей. В Минпромторге результат объяснили реакцией фармпроизводителей на изменение требований по маркировке.

Тем не менее Минпромторг в декабре 2018 года перечислил ФРП на маркировку еще 922 млн рублей. Это, как заключила Счетная палата, «свидетельствует о низком уровне планирования бюджетных ассигнований».

Эксперимент по маркировке лекарств продолжается в России с 2017 года. По препаратам для лечения высокозатратных нозологий система мониторинга должна стать обязательной с 1 октября 2019 года, для остальных – с 2020 года.

Новые требования к маркировке, предусматривающие использование криптографического кодирования, утверждены постановлениями правительства в декабре 2018 года.

Несколько фармацевтических ассоциаций в мае 2019 года направили письмо (есть у Vademecum) премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отложить введение обязательной маркировки как минимум до 2021 года, поскольку последние изменения технических требований к печати средств идентификации на уже установленном оборудовании проводить невозможно.

Источник: Счетная палата РФ

Фото: news.unipack.ru

vademec