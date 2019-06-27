Томографы попали в протекционистский список Минфина

Минюст зарегистрировал обновленную редакцию приказа Минфина РФ №126н, определяющего особые условия допуска товаров иностранного производства, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь зарубежным производителям широкой группы медоборудования, включая компьютерные томографы, и ее поставщикам в ряде случаев придется заключать контракт на поставку с 15-процентной скидкой.

Приказ №126 от 4 июня 2018 года предполагает следующий механизм проведения закупок для государственных и муниципальных нужд (по 44-ФЗ).

Если на конкурс, запрос котировок или запрос предложений поступили заявки с товарами, произведенными в странах, входящих и не входящих в ЕАЭС, то во время сравнения заявок предложенная цена за товар из ЕАЭС будет автоматически рассматриваться с понижающим 15-процентным коэффициентом, что должно позволить поставщику получить преференцию в цене.

Однако в случае победы этого участника, контракт с ним заключается по предложенной им стоимости. Если победит все-таки поставщик товара, произведенного в иностранном государстве, не входящем в ЕАЭС, то с ним контракт будет заключен также по предложенной им цене.

Аукцион предполагает иные правила игры: если победа достается поставщику импортного товара, произведенного не в стране ЕАЭС, то цена контракта будет снижена на 15% от предложенной изначально. С поставщиком продукции из ЕАЭС контракт будет заключен по предложенной им цене без всяких скидок.

Категории товаров, подпадающих под действие этого правила, описаны в приложении к приказу. В самой первой редакции медизделия были представлены только группой «инструменты и оборудование медицинское, в том числе стенты для коронарных артерий и катетеры». Этот список, согласно новой версии приказа 126н, значительно расширился.

В него попали кардиостимуляторы; «аппараты, основанные на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, применяемые в медицинских целях», части такой аппаратуры; УЗИ-аппараты; приборы для функциональной диагностики; электрокардиографы; аппараты рентгенографические и их части; стерилизаторы; компьютерные томографы; «оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое».

При этом заказчик не может формировать комбинированные лоты, а если все-таки он это сделает и в списке окажется один иностранный товар, то все предложение автоматически будет считаться иностранным. Раньше это зависело от стоимостной доли импортной продукции в лоте.

Присутствуют в списке Минфина и лекарственные препараты, но для них в приказе №126н действует еще одна преференция. Среди оставшихся после применения правил «Третий лишний» заявок побеждает та, которая предполагает поставку препарата, производящегося в странах ЕАЭС по полному циклу, включая производство субстанций. При этом предложенная цена контракта такой заявки может быть не более чем на 25% выше заявки с самой низкой ценой из оставшихся после «Третьего лишнего».

Фото: ams.com

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