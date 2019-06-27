ЦРПТ начинает активную работу с интеграторами

Центр развития перспективных технологий запускает новый партнерский ресурс – платформу по работе с интеграторами. С ЦРПТ уже работают такие компании-интеграторы, как Трекмарк, ВКО СИМВОЛ, ОКТО, Меридиан и другие.

В настоящее время на рынке многие компании предоставляют услуги, связанные с подготовкой производителей, импортеров и ритейла к работе с цифровыми кодами, но каждая из них работает по собственным методикам и правилам. Созданная ЦРПТ платформа, введет эталонные методики тестирований по нанесению кодов и их считыванию для производств разного размера, розницы и логистики. Разработанные материалы позволят проводить тестирования и интерпретировать их результаты разными компания в рамках единого подхода Честного ЗНАКа. Данный подход облегчит выбор оборудования и сократит сроки проведения работ по его наладке у компаний, готовящихся к маркировке.

«У ЦРПТ большой опыт партнерской работы: пул партнеров Честного ЗНАКа, состоящий из производителей кассового оборудования, операторов фискальных данных, разработчиков ПО уже насчитывает более 100 участников. Новое направления – работа с интеграторами даст рынку новые решения по внедрению маркировки и облегчит процесс ее интеграции, сохраняя при этом, зону «комфорта» всех участников», — заявил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

«В портфеле ТрекМарк в настоящее время находится несколько десятков проектов по промышленным и тестовым внедрениям маркировки на площадках производителей, импортеров и дистрибьюторов в таких индустриях, как фармацевтика, молоко, парфюмерия, легкая промышленность. Мы занимаемся разработкой, производством, интеграцией и поддержкой как оборудования, так и программного обеспечения для маркировки. Утверждение единых правил ускорит внедрение технологий и решений на площадках производителей и сделает процесс прозрачней для всех участников рынка», — прокомментировал операционный директор ТрекМарк Сергей Протасов.

Компания «ВКО СИМВОЛ» — является разработчиком и производителем отечественного маркирующего и считывающего доверенного оборудования и отечественной технологии иглоударного флуоресцентного маркирования.

«Наравне с этим мы реализуем комплексные проекты по внедрению машиносчитываемой маркировки и автоматизированных систем на ее основе в составе АСУПП предприятий. Всё вышеперечисленное является весомым вкладом в развитие машиносчитываемой маркировки в России», — прокомментировал Артём Кириллов, директор по продажам «ВКО СИМВОЛ».

«Платформа для партнеров Честного ЗНАКа открывает доступ к дорожной карте системы маркировки, позволяя интеграторам создавать решения для рынка на много лет вперёд. ЦРПТ активно работает с поставщиками оборудования и программного обеспечения над инновационными решениями, которые делают систему удобнее и доступнее как для производителей, так и для конечных потребителей», — сказал Виктор Аксенов, генеральный Директор компании ОКТО.

В Меридиане выразили уверенность, что опыт компании, основанный на значительном количестве проведенных опытно-изыскательских работ по маркировке, позволит внести свой вклад в проект.

«Мы разделяем общую цель, заключающуюся в том, чтобы дать производителям возможность выбрать наиболее оптимальную технологию и состав оборудования, сокращающий их затраты и сроки внедрения решений», — дополнил Евгений Гальцев, заместитель коммерческого директора Меридиан.

В ближайшее время на сайте Честный ЗНАК будет размещена дополнительная информация для компаний-интеграторов и разработанные методики тестирования. ЦРПТ приглашает других участников рынка к участию в проекте.

gmpnews