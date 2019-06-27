Британские власти скорректировали схему поставок лекарств на случай брексита без сделки

Правительство Великобритании планирует централизованно закупать и поставлять лекарства и медицинские изделия на случай выхода страны из ЕС без соглашения о брексите.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании (DHSC) выступит координатором процесса закупок лекарств и медицинских изделий в целях обеспечения их «экспресс-доставки» в страну. Ведомство обеспечит поставку небольших партий грузов в Великобританию в течение 24 часов, если страна выйдет из Евросоюза, не заключив соглашения с европейскими властями.

На этот шаг министерство пойдет в целях обеспечения бесперебойных поставок лекарств и медицинских изделий в те регионы, где ощущается их острая необходимость, а также в случае срыва соответствующих планов поставщиков.

Кроме того, разрабатываются дополнительные меры в рамках всеобъемлющего соглашения о грузоперевозках, которое предоставит госструктурам возможность осуществлять перевозки по мере необходимости. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения получат приоритет при загрузке мощностей.

Упомянутые выше меры являются частью более обширного плана по минимизации перебоев с поставками. План также предусматривает и увеличение буферных запасов в следующих секторах:

лекарственные средства

медицинские приборы и расходные материалы для клинических исследований

кровь и трансплантаты

вакцины и средства профилактики

материальные запасы для проведения клинических испытаний

доклинические товары и услуги

Данный план также предусматривает:

создание дополнительных складских площадей для хранения запасов медикаментов, а также кондиционируемых и охраняемых помещений для хранения лекарств; обеспечение взаимодействия с промышленностью для повышения готовности компаний к прохождению новых таможенных процедур, которые вступят в силу в первый день после выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем; изменение или уточнение нормативных требований в целях обеспечения бесперебойной продажи лекарств и медицинских изделий в Великобритании после выхода страны из ЕС без соглашения; реализацию мер по ликвидации дефицита медицинских препаратов наряду с принятием общих мер по борьбе с дефицитом лекарств, позволяющих ведомствам выдавать фармацевтам протоколы о серьезной нехватке препаратов (serious shortage protocols).

Все указанные меры были разработаны как реакция на реализованный накануне 29 марта (первоначальная дата Брексит) план действий. Их реализация будет иметь важное значение при обеспечении бесперебойных поставок лекарств и медицинских изделий, если Великобритания выйдет из ЕС без соответствующих договоренностей с европейскими властями.

Ведомство также продолжает работу по подготовке к координации и реализации чрезвычайных мер на случай непредвиденных обстоятельств в целях снижения рисков в области поставок лекарств и медицинских изделий. Они позволят избежать необходимости создания их запасов на местном уровне, что может привести к всеобщей нехватке лекарств и поставить под угрозу здоровье пациентов.

Заключение соглашения о брексите остается приоритетом правительства Великобритании. Тем не менее, кабмин обязан изучить все варианты развития событий, включая брексит без сделки.

DHSC продолжает тесно сотрудничать с местными властями, отраслевыми торговыми ассоциациями и поставщиками, а также Национальной службой здравоохранения, чтобы обеспечить готовность страны к выходу из ЕС в октябре, как это было в случаях с 29 марта и 12 апреля.

gmpnews